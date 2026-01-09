Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 9 de Enero, 2026
Disney revela a los protagonistas del live action de “Enredados” ¿Cuándo se estrenará en el cine?

La adaptación de Enredados ya tiene a su Rapunzel y Flynn Rider. Disney revela al elenco principal de esta esperada producción que iniciará rodaje en 2026.
9 enero, 2026
Disney ha puesto fin a meses de especulaciones al confirmar oficialmente que Teagan Croft y Milo Manheim serán los encargados de dar vida a Rapunzel y Flynn Rider en la versión live action de Enredados.

El anuncio, realizado a través de los canales oficiales de Walt Disney Studios, marca el regreso a la producción de uno de los proyectos más esperados por los fans de la animación.

La cinta original de 2010, que recaudó más de 590 millones de dólares en la taquilla mundial, es considerada un pilar de la era moderna de Disney Animation.

Esta nueva versión buscará mantener la esencia de humor, música y romance que convirtió a la historia en un fenómeno cultural, contando ahora con rostros conocidos de franquicias como Titans y Zombies.

De acuerdo con fuentes cercanas a la producción de Disney, el rodaje de la película está programado para iniciar en junio de 2026 en locaciones de Londres. Aunque la noticia ha generado gran entusiasmo en redes sociales, Disney aún no ha revelado una fecha de estreno oficial para el estreno en cines o en su plataforma de streaming.

El equipo creativo detrás del regreso de Rapunzel

La dirección de este ambicioso proyecto estará a cargo de Michael Gracey, reconocido por su trabajo en el exitoso musical The Greatest Showman. Por su parte, el guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson, quien ha destacado recientemente por su participación en producciones de Marvel como Thor: Love and Thunder.

Con los protagonistas ya definidos, la búsqueda del resto del elenco continúa, siendo el papel de Madre Gothel uno de los más comentados entre los seguidores de la franquicia. Se espera que en los próximos meses se confirmen más nombres que integrarán esta producción que promete ser uno de los lanzamientos más fuertes del estudio en los próximos años.

