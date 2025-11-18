Disney revela el épico primer adelanto de Moana live-action y confirma la fecha de estreno

Moana live-action ha dado un paso crucial al revelar su primer tráiler oficial, generando gran expectativa entre los fanáticos de la aclamada película animada de 2016. Disney busca replicar el éxito de su franquicia con esta adaptación que promete fidelidad a la historia original y un elenco de raíces polinesias. El adelanto fue difundido este lunes por la compañía.

El proyecto de acción real es una nueva versión de la exitosa cinta animada que recaudó más de 643 millones de dólares en taquillas internacionales. La filmación principal de la película se llevó a cabo entre julio y noviembre de 2024 en locaciones como Atlanta y Hawái.

Catherine Laga’aia y el Regreso de Dwayne Johnson

La nueva versión de la historia estará protagonizada por la joven actriz Catherine Laga’aia, quien toma el papel principal de Moana. Laga’aia, de 17 años y con raíces samoanas, hará su debut cinematográfico en este rol. Ella comentó que se siente honrada de representar a las comunidades de las islas del Pacífico y a las jóvenes que se parecen a ella.

El actor Dwayne “The Rock” Johnson regresa para interpretar al carismático semidiós Maui. Este hecho marca la primera vez que un actor de una cinta animada de Disney interpreta físicamente al mismo personaje en su adaptación live-action. Johnson también participa como productor de la cinta.

Otros actores confirmados en el elenco son:

John Tui como el jefe Tui

Frankie Adams como Sina

Rena Owen en el papel de la abuela Tala

Dana Ledoux Miller, guionista del remake, aseguró que la producción respetará la original.

Música Icónica y Efectos Visuales (CGI)

La trama seguirá a Moana en su odisea más allá del arrecife para restaurar la prosperidad de su pueblo, acompañada por Maui. El tráiler sugiere que el diseño visual y la recreación de escenas se mantienen fieles al espíritu de la versión previa.

El adelanto también presenta una nueva versión de la canción "How Far I'll Go", compuesta por Lin-Manuel Miranda, quien también es productor del remake. Miranda fue el responsable de temas emblemáticos como este, nominado al Oscar en 2017.

, compuesta por , quien también es productor del remake. Miranda fue el responsable de temas emblemáticos como este, nominado al Oscar en 2017. Es claro que el componente CGI (Imágenes Generadas por Computadora) todavía jugará un papel fundamental en la representación del océano y de otros personajes queridos, como el gallo Heihei y los temibles Kakamora. El filme será dirigido por Thomas Kail.

La Fecha de Estreno Global

Disney ha programado el estreno de Moana en cines estadounidenses para el 10 de julio de 2026. Esta fecha fue postergada para darle una mayor separación de Moana 2, la segunda entrega animada que se lanzó previamente.

La compañía busca con esta adaptación extender la vigencia de la franquicia, que ha sido un gran éxito desde su debut en 2016. El largometraje se proyectará en formatos premium, incluyendo IMAX, prometiendo una experiencia visual y sonora épica para el público.