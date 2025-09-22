Se disparan homicidios en BCS: 83 casos en ocho meses

Los homicidios dolosos en Baja California Sur siguen al alza este 2025. De enero a agosto se registraron 83 casos, un incremento del 124 % frente a las 37 carpetas abiertas en el mismo periodo del año pasado, según cifras oficiales.

Las autoridades identifican a Comondú y Loreto como los principales focos de violencia, vinculados a la operación de grupos del crimen organizado.

El secretario general de Gobierno, Saúl González Núñez, informó que los recientes operativos en el norte del estado permitieron asegurar armas, droga e información clave para ubicar a más responsables.

“Sobre todo la presencia de grupos de delincuencia organizada los cuales de alguna manera han estado haciendo algunos actos que se han estado identificando, sobre todo actos de violencia sobre todo con homicidios, pero ahorita estamos trabajando con refuerzos de Marina, de la defensa y Guardia Nacional, y obviamente la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública estatal están trabajando en una estrategia en Comondú, estamos llevando un tema de inteligencia también en Loreto donde estamos haciendo las mismas funciones en las colonias que se nos aparecen como conflicto”, expresó González Núñez.

Lee más: Conductor que huyó tras accidente fatal en Los Cabos enfrentará proceso en libertad

Por municipios, Comondú encabeza la lista con 32 homicidios. Le siguen Los Cabos (15), Loreto (14), Mulegé (12) y La Paz (10), de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El funcionario confirmó que la mayoría de los hechos violentos están relacionados con disputas entre grupos criminales y el narcomenudeo. Recalcó que las fuerzas federales y estatales continúan con labores de inteligencia y búsqueda de responsables.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento