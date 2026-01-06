Se registran disparos cerca del Palacio de Miraflores en Venezuela este lunes

Durante la noche del lunes se reportaron disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo de Venezuela, de acuerdo con videos difundidos en redes sociales por usuarios que se encontraban en la zona.

Los registros audiovisuales comenzaron a circular alrededor de las 20:15 horas, tiempo local de Caracas, y mostraron ráfagas de disparos escuchadas en los alrededores del complejo gubernamental de Miraflores.

Información preliminar indicó que personal de seguridad realizó detonaciones luego de detectar la presencia de drones que sobrevolaban un espacio aéreo restringido cercano al palacio presidencial.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad militar o civil de Venezuela había emitido un comunicado oficial para confirmar el origen de los hechos o detallar si se trató de un operativo preventivo.

El reporte se dio tres días después de una operación realizada por fuerzas de Estados Unidos en Caracas, en la que fue capturado Nicolás Maduro, según información difundida previamente por autoridades estadounidenses.

Tras esos hechos, Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta encargada ante la Asamblea Nacional, luego de la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

El incidente ocurrió horas después de la toma de protesta de Delcy Rodríguez, realizada tras una operación militar ordenada por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según reportes oficiales.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre daños materiales derivados de los disparos, mientras continúan las indagatorias correspondientes en Venezuela.

