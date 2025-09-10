Oficialmente se anuncia la segunda edición del Distintivo APEX junto con la apertura del registro

Recientemente se presentó la segunda edición del Distintivo APEX, una iniciativa que reconoce a empresas y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el aprendizaje, la capacitación y la mejora continua, impulsado por Baja Ferries y el Ayuntamiento de La Paz.

Impulso al desarrollo humano y empresarial

Durante la rueda de prensa, Carla Jonguitud, titular de Bienestar y Desarrollo Económico, destacó que el programa busca fortalecer el talento humano en La Paz, mientras que la alcaldesa Milena Quiroga, presidenta nacional de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, subrayó:

“En La Paz hemos demostrado que cuando se invierte en el talento de las personas, se invierte en el futuro de la ciudad, ya que el crecimiento económico solo es sostenible cuando va acompañado de desarrollo humano”

Convocatoria abierta

El registro para participar permanecerá disponible hasta el 31 de octubre de 2025, y los interesados deberán consultar los requisitos directamente en el sitio oficial.

Con esta nueva edición, el Distintivo APEX reafirma el compromiso de La Paz como Ciudad del Aprendizaje y se consolida como una herramienta clave para vincular el crecimiento empresarial con el desarrollo social y humano.

Reconocimiento y beneficios del Distintivo APEX

La iniciativa es impulsada por Baja Ferries, en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la CANACO y el CIBNOR, con el propósito de valorar el compromiso de MiPyMEs y organizaciones sociales que promueven la capacitación y profesionalización de sus equipos.

Obtener el Distintivo APEX puede brindar ventajas como:

Mayor posicionamiento en la sociedad paceña y sudcaliforniana.

Incremento en la atracción y retención de talento.

Reducción en índices de rotación laboral.

Beneficios económicos en servicios municipales.

Becas para capacitaciones certificadas sin costo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento