Lactarios y distintivo de igualdad buscan entornos laborales libres de discriminación

La habilitación de espacios de lactancia y la capacitación en materia de igualdad forman parte de una estrategia institucional orientada a avanzar en la igualdad laboral y la no discriminación dentro del servicio público municipal de Los Cabos, con proyección también hacia la iniciativa privada.

La apertura de este espacio representa un paso significativo para garantizar condiciones dignas a mujeres trabajadoras en periodo de lactancia, así como para reconocer la corresponsabilidad en los cuidados dentro del entorno laboral, un aspecto clave en la construcción de ambientes de trabajo más equitativos.

Así lo explicó Araceli García Rico, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, al referirse al alcance de esta medida y su relación con los lineamientos de la Norma 025.

“Fue una encomienda del alcalde, del arquitecto Cristian Agundez, el que sigamos paso a paso todos los requisitos críticos y no críticos de la norma 025 para la igualdad laboral y la la no discriminación. La corresponsabilidad es un tema fundamental y sí, en efecto, el lactario fue el el primer avance, el primer lactario de los que esperamos haya muchos en la administración pública. Tan solo en la UALIVI, que es la unidad de atención a las mujeres que está en Vista Hermosa, pues tenemos dos mamis lactantes. Así que cómo no íbamos a empezar justamente pues por casa”, expresó García Rico.

El primer lactario se instaló en la Unidad de Atención a Mujeres Libres de Violencia (UALIVI), en Vista Hermosa. La medida se plantea como punto de partida para replicar condiciones similares en otras dependencias públicas.

De forma paralela, el Instituto mantiene acciones formativas a través del Distintivo de Igualdad Sustantiva, dirigidas tanto al personal municipal como a centros de trabajo externos, mediante procesos de capacitación y certificación. En su primera fase, esta iniciativa cerró con la capacitación de más de 7 mil trabajadores del sector hotelero, lo que marcó un alcance significativo en la promoción de entornos laborales con perspectiva de género.

“Dentro del Instituto de las Mujeres hay tres pilares, uno de ellos es el de la igualdad. A través de este tema vamos a generar el vínculo, la capacitación permanente con los enlaces de género de la administración pública municipal, pero también en el ámbito externo con la empresa privada vamos a lanzar la segunda edición del distintivo de igualdad sustantiva, que les invitamos a todas y a todos, los que no lo tomaron, son seis temas que se desarrollan en seis en seis ejes”, agregó.

Esta estrategia comenzó en marzo de 2025 y se enfoca en seis problemáticas: violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, violencia familiar, maltrato infantil, delitos cibernéticos y discriminación. El propósito es dotar de herramientas básicas para identificar, prevenir y canalizar situaciones de violencia, tanto dentro como fuera del entorno laboral.

