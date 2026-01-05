Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Arranca distribución de tarjetas de la beca Rita Cetina en todo el país

La distribución se realiza de manera directa en los planteles escolares y permitirá a los alumnos recibir el apoyo económico sin intermediarios
5 enero, 2026
El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pondrá en marcha la distribución masiva de tarjetas bancarias para los beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina” dirigida a estudiantes de nivel secundaria.

La entrega comenzará este lunes 5 de enero de 2026 y forma parte del proceso para que los estudiantes reciban directamente sus apoyos económicos, diseñados para combatir la deserción escolar y apoyar la continuidad educativa.

El titular de la CNBBBJ, Julio César León Trujillo, explicó que en esta etapa se distribuirán 1,053,215 tarjetas en todo el país, una acción que calificó como fundamental para agilizar el acceso a los recursos por parte de los jóvenes beneficiarios.

Las autoridades educativas y operativos de bienestar coordinarán la entrega presencial en planteles escolares, donde se instalarán asambleas por comunidad educativa para que los padres y tutores recojan las tarjetas correspondientes a cada estudiante.

El funcionario pidió a las familias mantenerse atentas a las convocatorias de sus escuelas, donde se detallarán las fechas y horarios específicos de entrega según cada comunidad, con el objetivo de que los beneficiarios reciban sus apoyos de manera pronta y directa, sin intermediarios.

  Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

