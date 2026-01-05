Arranca distribución de tarjetas de la beca Rita Cetina en todo el país

El Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), pondrá en marcha la distribución masiva de tarjetas bancarias para los beneficiarios de la Beca Universal “Rita Cetina” dirigida a estudiantes de nivel secundaria.

La entrega comenzará este lunes 5 de enero de 2026 y forma parte del proceso para que los estudiantes reciban directamente sus apoyos económicos, diseñados para combatir la deserción escolar y apoyar la continuidad educativa.

El titular de la CNBBBJ, Julio César León Trujillo, explicó que en esta etapa se distribuirán 1,053,215 tarjetas en todo el país, una acción que calificó como fundamental para agilizar el acceso a los recursos por parte de los jóvenes beneficiarios.

Lee más: Video capta discusión de Fernández Noroña con ciudadano mexicano en Roma

Las autoridades educativas y operativos de bienestar coordinarán la entrega presencial en planteles escolares, donde se instalarán asambleas por comunidad educativa para que los padres y tutores recojan las tarjetas correspondientes a cada estudiante.

El funcionario pidió a las familias mantenerse atentas a las convocatorias de sus escuelas, donde se detallarán las fechas y horarios específicos de entrega según cada comunidad, con el objetivo de que los beneficiarios reciban sus apoyos de manera pronta y directa, sin intermediarios.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur