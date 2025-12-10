Detienen a presunto distribuidor de pornografía infantil en Oaxaca

Pornografía infantil provocará una amplia movilización de autoridades en Oaxaca luego de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informara la detención de un presunto distribuidor identificado como L.A.F.V., quien tendría en su poder más de 70 mil archivos relacionados con explotación sexual infantil. La institución confirmó que el aseguramiento derivará en nuevas líneas de investigación para ubicar a todos los implicados.

De acuerdo con la FGEO, la captura ocurrió en un domicilio de la colonia Eliseo Jiménez Ruiz, en Oaxaca de Juárez, tras una denuncia anónima recibida mediante el C5i. La dependencia indicó que el operativo permitió asegurar numerosos dispositivos electrónicos presuntamente utilizados para almacenar y distribuir el material ilícito.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades decomisaron dos computadoras tipo gamer, siete laptops, once teléfonos celulares y una tableta electrónica, todos vinculados al almacenamiento y distribución del contenido. La Fiscalía señaló que, según los análisis digitales iniciales, el material era compartido principalmente mediante plataformas como Telegram y WhatsApp.

El análisis forense permitió localizar conversaciones en las que se intimidaba a víctimas para obligarlas a enviar contenido sexual, además de confirmar la existencia de chats con contenido sexual de estudiantes de secundaria, una alerta emitida previamente por la institución.

La FGEO detalló que entre los más de 70 mil archivos recuperados se encuentran 50 mil imágenes, 18 mil audios y 2 mil 683 videos, todos relacionados con explotación sexual infantil, lo que constituye uno de los aseguramientos más grandes registrados en la entidad.

Tras su detención, L.A.F.V. quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos vinculados a pornografía infantil, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 201 años de prisión según la legislación vigente.

El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que la investigación seguirá abierta, con el objetivo de identificar si existían otros distribuidores, compradores o miembros de una posible red dedicada a la comercialización del material.

La Fiscalía reiteró que las indagatorias se reforzarán con bases en reportes previos y en el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados, para desarticular cualquier estructura relacionada con pornografía infantil en el estado.