La Divaza defiende a Wendy Guevara de Alfredo Adame

Alfredo Adame continúa lanzando críticas e insultos contra Wendy Guevara durante el programa de Telemundo “La Casa de Los Famosos 2024”. En esta ocasión, el youtuber venezolano conocido como La Divaza, otro participante del reality show, decidió intervenir y defender a la influencer durante una conversación en la que también participaba Lupillo Rivera.

Durante uno de los momentos en los que Adame arremetió contra Wendy Guevara, La Divaza confrontó al conductor de 65 años y le dijo que no debía criticar ni hablar mal de la identidad de las personas solo porque estas le cayeran mal.

“Yo creo que por más mal que te caiga una persona, no debes hablar mal de su identidad”, afirmó La Divaza.

Adame defendió sus críticas argumentando que nunca tuvo la intención de ofender a Wendy, sino que fue ella quien lo atacó primero y que sus palabras fueron malinterpretadas. Según él, le dieron otra versión a la influencer.

“Yo no me metí, yo nada más dije ‘la engañaron y le mintieron’, se debió haber preparado (…) ni la conozco, no se quién es”, respondió Adame.