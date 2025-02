División de Los Cabos no resolvería los problemas de Cabo San Lucas: sector empresarial

Tras las diversas manifestaciones ciudadanas que han solicitado que la delegación de Cabo San Lucas se convierta en el sexto municipio de Baja California Sur, el Consejo Coordinador de Los Cabos, a través de su presidente ejecutivo, Julio Castillo Gómez, señaló que se desconoce con exactitud la razón detrás de esta propuesta.

Sin embargo, reconoció que el sector empresarial comprende el sentimiento de abandono que percibe la población sanluqueña ante la falta de atención adecuada por parte de las autoridades, lo que podría ser el detonante de esta iniciativa.

Lo que puedo decirte es que el tema tiene que ver con algún sentimiento desde hace mucho de la gente de Cabo San Lucas que siente que no esta atendido y no están resolviendo sus problemas a la medida de lo que consideramos tiene que ser”.

“Como vocero y presidente ejecutivo del Consejo Coordinador no tengo una postura oficial del consejo o asociados y gente que forma las cámaras empresariales tengan al respecto. No podemos mencionar algo que se me ocurra o pienso, pero en este momento lo que puedo decir es que no entiendo la motivación o razón exacta de esta promoción.

El Consejo Coordinador subrayó que la iniciativa privada y la sociedad deben exigir a las autoridades una mayor inversión en Cabo San Lucas, con el objetivo de atender el crecimiento demográfico acelerado y la insuficiencia de infraestructura social.

Castillo Gómez advirtió que convertir a Cabo San Lucas en municipio no es la solución definitiva a los problemas que enfrenta la comunidad, ya que esta medida no atacaría de fondo las deficiencias existentes.

“Creo que en el fondo tenemos que buscar que Cabo San Lucas tenga que ser más apoyado con más inversión por la tremenda necesidad que existe por el crecimiento demográfico provocando deficiencias de infraestructura.

Yo no creo que la estrategia social, económica y desarrollo tenga que ver con que sea un municipio. No quiero decir que no sea necesario, si no que esto no es la solución”.