DJI Mini 5 Pro: El dron ultraligero que revoluciona la fotografía aérea

El gigante tecnológico DJI ha presentado oficialmente su nuevo DJI Mini 5 Pro, un dron que transforma por completo el mercado de consumo con la integración de características hasta ahora reservadas para equipos de gama premium. Lanzado este 17 de septiembre de 2025, este modelo ultracompacto se posiciona como el más pequeño y avanzado de su categoría.

La principal revolución de este equipo es la incorporación de sensores LiDAR que permiten una detección de obstáculos en 360°, una tecnología de seguridad que antes solo se encontraba en drones como el Mavic 4 Pro.

Además, su autonomía de vuelo se duplica en comparación con su antecesor, el Mini 4 Pro, al alcanzar los 52 minutos gracias a una nueva batería de mayor capacidad

¿Qué novedades trae el dron DJI Mini 5 Pro?

El DJI Mini 5 Pro está diseñado para ofrecer una experiencia profesional sin sacrificar la portabilidad. Para ello, incorpora un sensor CMOS de 1 pulgada capaz de tomar fotografías de hasta 48 megapíxeles y grabar video en 4K a 60 cuadros por segundo.

Esta cámara también cuenta con funciones HDR y tecnología de reducción de ruido, lo que garantiza imágenes de alta calidad incluso en condiciones de poca luz.

Su diseño mantiene un peso inferior a los 250 gramos, lo que facilita su transporte y operación sin necesidad de registros adicionales, y añade ventiladores mejorados para aumentar la velocidad y la resistencia al viento.

¿Cuáles son las fortalezas del dron DJI Mini 5 Pro?

El rendimiento del dron es una de sus mayores fortalezas. La nueva batería de 33.5 Wh (4,680 mAh) no solo permite los 52 minutos de vuelo, sino que también es compatible con carga rápida de 65 W, lo que reduce notablemente los tiempos de espera entre sesiones.

En cuanto al manejo, el dron es compatible con el controlador DJI RC 2 y posiblemente con el nuevo RC 3 con pantalla integrada, lo que asegura una experiencia de vuelo inmersiva y un control total sobre el equipo.

¿Qué precio tendrá el dron DJI Mini 5 Pro?

Se estima que el precio de lanzamiento para el modelo base será de 17,000 pesos. También se espera que esté disponible un paquete Fly More Combo por un precio aproximado de 23,000 pesos, que incluirá baterías adicionales y otros accesorios para los usuarios más avanzados.