Djokovic conquista Atenas y ahora es el tercer tenista más laureado de la historia

El serbio Novak Djokovic se impuso en la final del torneo de Atenas y sumó el título número 101 de su carrera, superando a leyendas como Ivan Lendl y situándose solo por detrás de Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103).

El balcánico derrotó en sets corridos a un combativo rival, demostrando una vez más su dominio en superficies rápidas y su capacidad para cerrar partidos clave.

Con este trofeo, Djokovic amplía su récord como el tenista con más semanas como número uno del mundo y consolida su legado en el tenis masculino.

El título 101 llega en un año de transición para el serbio, que ha sabido mantener su nivel competitivo pese a la irrupción de nuevas generaciones en el Tenis. Atenas se convierte en el escenario perfecto para un hito que pocos creían alcanzable hace una década, cuando Djokovic aún luchaba por salir de la sombra de Federer y Nadal.

Este triunfo coloca a Novak Djokovic en una élite histórica, a solo dos títulos de Federer y ocho de Connors, en una carrera que parece lejos de finalizar.

Djokovic dedicó el triunfo a su equipo y a los aficionados griegos, destacando la pasión del público mediterráneo por el tenis y su propia conexión con la cultura helénica.