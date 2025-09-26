Doble dosis Stone: Grabación secreta y el regreso de Black and Blue con seis temas

Los Rolling Stones han vuelto al estudio, confirmando que la mítica banda de rock británica no ha terminado su ciclo musical. Andrew Watt, el productor ganador del Grammy detrás de su exitoso álbum Hackney Diamonds de 2023, confirmó a Rolling Stone que ha grabado nuevo material junto al grupo. Esta noticia sobre el trabajo actual llega mientras la agrupación celebra la próxima reedición de su álbum clásico de 1976.

Grabación “secreta” en curso y la inspiración del Grammy

La confirmación sobre las nuevas sesiones de Los Rolling Stones se reveló el 24 de septiembre de 2025. El productor Andrew Watt describió la experiencia como similar a “trabajar para Batman”, indicando que cuando “la lengua está en el aire, simplemente vas”. Watt pudo decir que grabaron algo juntos, pero se abstuvo de dar más detalles sobre el proyecto.

LEE MÁS: Con una tierna foto, Rihanna presenta a Rocki Irish Mayers, su primera hija

La expectativa sobre este nuevo trabajo había crecido después de que Marlon Richards, hijo de Keith Richards, dejara entrever que las sesiones de grabación estaban “casi terminando” en Londres. Según la revista Record Collector, Marlon Richards también indicó que el grupo podría realizar una gira por Europa el próximo año.

La banda parece estar motivada por el reconocimiento reciente. Tras ganar un Grammy por Hackney Diamonds, los Stones se entusiasmaron diciendo: “¡Oh, sí, podemos hacer otro como ese!”. Además, se reporta que la etapa de Hackney Diamonds fue muy prolífica, y el grupo habría acumulado material que representaba “18 años de material”.

Black and Blue: El relanzamiento con temas inéditos

En paralelo a la nueva música, Los Rolling Stones anunciaron el jueves 25 de septiembre de 2025 la reedición de su icónico álbum de 1976, Black and Blue. Este trabajo, el décimotercer álbum de estudio de la banda, celebrará casi cinco décadas de existencia.

La discográfica Universal Music detalló que la reedición estará a la venta el 14 de noviembre e incluirá una nueva masterización, varios formatos de venta y, lo más notable, seis temas inéditos. Entre el material nunca antes escuchado se encuentra la composición de Mick Jagger y Keith Richards, ‘I Love a Lady’, y otras cuatro instrumentaciones grabadas durante las sesiones de 1975.

Musicalmente, Black and Blue mostró un espíritu aventurero en su lanzamiento original, pues el grupo se permitió infundir géneros como reggae, funk y soul a su tradicional sonido roquero.

Un clásico que marcó el ingreso de Ronnie Wood

Black and Blue es significativo en la historia de la banda porque fue el primer álbum tras la incorporación formal de Ronnie Wood como guitarrista, quien reemplazó a Mick Taylor. En la reedición del paquete de varios discos se incluirá una nueva entrevista donde Wood reflexiona sobre su llegada, asegurando que supo de inmediato que ese era su lugar.

LEE MÁS: El Festival Cervantino se descentraliza y llega a 11 entidades del país en 2025.

Cuando se lanzó, el álbum fue un éxito comercial inmediato. Alcanzó el número uno en las listas de ventas durante cuatro semanas consecutivas en Estados Unidos, obteniendo el disco de platino de inmediato. Como adelanto de la reedición, se estrenó una nueva versión “más enérgica” de la canción ‘Shame, Shame, Shame’.