Doble embate invernal sacudirá la Península de Yucatán con frío extremo, lluvias y vientos históricos

La Península de Yucatán se encamina a enfrentar uno de los episodios invernales más severos de las últimas dos décadas, con la llegada casi consecutiva de dos frentes fríos impulsados por masas de aire ártico que modificarán de forma drástica las condiciones del tiempo en el sureste mexicano. El fenómeno traerá lluvias generalizadas, vientos intensos del norte y un descenso térmico poco habitual para la región.

El primer impacto comenzará al mediodía de este lunes con el ingreso del frente frío número 30, acompañado por una masa de aire frío capaz de generar condiciones de tiempo severo de manera inmediata. Desde las primeras horas se prevé un evento de “Norte” fuerte, con rachas de viento estimadas entre 60 y 80 kilómetros por hora, además de lluvias de diversa intensidad en los tres estados peninsulares.

Aunque los modelos meteorológicos indican que las precipitaciones y el viento tenderán a disminuir gradualmente entre la tarde del lunes y el transcurso del martes, el frío no dará tregua. La circulación atmosférica permitirá que el aire ártico se mantenga sobre la región, consolidando un ambiente frío a fresco que se prolongará durante buena parte de la semana.

El descenso de las temperaturas será notable y sostenido. Se esperan valores máximos que apenas alcanzarán entre 25 y 30 grados Celsius, mientras que las mínimas caerán de forma significativa en amplias zonas del territorio. En el centro-sur y occidente de Yucatán, así como en el centro y norte de Campeche y el occidente de Quintana Roo, los termómetros podrían descender hasta rangos de 8 a 12 grados.

En el resto de la Península de Yucatán, el ambiente también se sentirá inusualmente frío para los estándares locales, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 13 y 18 grados Celsius. Esta combinación de humedad elevada y aire frío incrementará la sensación térmica, sobre todo durante las madrugadas y noches.

El escenario más delicado se perfila hacia el cierre de la semana. Entre el sábado y los primeros días de febrero se anticipa un segundo frente frío, de mayor intensidad, asociado a la formación de un ciclón extratropical sobre el Golfo de México. Este sistema favorecerá la entrada de aire aún más gélido hacia la región peninsular.

De concretarse este segundo golpe invernal, las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre los 5 y 10 grados Celsius, un nivel considerado crítico para una zona acostumbrada a climas cálidos. Se trata de un evento de frío extremo y prolongado que no se registraba desde alrededor del año 2010, lo que subraya el carácter excepcional del fenómeno.

Ante este panorama, las autoridades y especialistas llaman a extremar precauciones, particularmente con niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable. También se recomienda asegurar embarcaciones por el fuerte oleaje, atender las indicaciones de protección civil y mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el impacto del frío en la salud y la seguridad pública podría ser considerable.

