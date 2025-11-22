Doble traición en la granja: Eleazar Gómez y César Doroteo quedan nominados en La Granja VIP

En la emisión del pasado viernes 21 de noviembre, el programa La Granja VIP vivió un momento clave cuando el participante que había resultado ganador de la salvación en la semana —Sergio Mayer Mori— tomó una decisión crucial: seleccionó quién quedaría fuera de la lista de nominados e inmediatamente nominaría a otro.

Por lo tanto, Sergio dejó fuera de peligro a Alberto del Río (también identificado como “El Patrón”) y decidió nominar directamente a Eleazar Gómez. De forma sorpresiva, Gómez utilizó su oportunidad y nominó a César Doroteo.

Con esto, la lista de nominados de la semana quedó integrada por Kim Shantal, Kike Mayagoitia, Alfredo Adame, Eleazar Gómez y César Doroteo.

La producción explicó que esta mecánica de “Doble Traición” permite al ganador de la salvación no solo librarse de la nominación, sino activar una cadena de nominaciones al señalar a alguien más —quien a su vez puede apuntar a un tercero—, elevando la tensión dentro de la competencia.

Los espectadores ahora tienen la oportunidad de votar por su favorito para salvarlo de la eliminación, lo cual abre la puerta a una nueva fase de alianzas y estrategias en la granja.

Con esta inesperada doble traición, la temporada de “La Granja VIP” acelera su rumbo hacia la próxima gala de eliminación, donde cualquiera de los nominados podría tener que abandonar la competencia.

