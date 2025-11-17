12 detenidos en distintos municipios como parte de las acciones del Plan Michoacán

Con el fin de fortalecer las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a 12 personas y aseguraron armas de fuego y drogas.

En los municipios de Quiroga, Morelia y Tlalpujahua se realizaron acciones de proximidad social con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la población, los efectivos hicieron recorridos a pie, visitaron establecimientos públicos y entablaron comunicación con los ciudadanos.

Mediante acciones del Plan Michoacánde vigilancia para preservar el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad michoacana, en el municipio de Apatzingán, los agentes de seguridad detuvieron a dos personas, les aseguraron tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, 730 cartuchos útiles, 15 cargadores de distintos calibres, tres vehículos y diverso equipo táctico.

En tanto, en el municipio de Reyes de Salgado, se aseguró una ametralladora, tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, 14 cargadores y un inmueble.

Como resultado del Plan Michoacán, en los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo se detuvo a 12 personas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.