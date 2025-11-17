Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 17 de Noviembre, 2025
Seguridad

12 detenidos en distintos municipios como parte de las acciones del Plan Michoacán

Las acciones se realizaron como parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicialos municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo.
Isabel Mercado
17 noviembre, 2025
Con el fin de fortalecer las acciones del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron a 12 personas y aseguraron armas de fuego y drogas.

En los municipios de Quiroga, Morelia y Tlalpujahua se realizaron acciones de proximidad social con la finalidad de fortalecer el acercamiento con la población, los efectivos hicieron recorridos a pie, visitaron establecimientos públicos y entablaron comunicación con los ciudadanos.

Mediante acciones del Plan Michoacánde vigilancia para preservar el orden y la paz pública en beneficio de la sociedad michoacana, en el municipio de Apatzingán, los agentes de seguridad detuvieron a dos personas, les aseguraron tres artefactos explosivos, tres armas de fuego, 730 cartuchos útiles, 15 cargadores de distintos calibres, tres vehículos y diverso equipo táctico. 

En tanto, en el municipio de Reyes de Salgado, se aseguró una ametralladora, tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, 14 cargadores y un inmueble.

Como resultado del Plan Michoacán, en los municipios de Quiroga, Apatzingán, Reyes del Salgado, Zamora, Jacona, Morelia, Zitácuaro, Maravatío, Uruapan y Sahuayo se detuvo a 12 personas, se aseguraron ocho artefactos explosivos improvisados, una ametralladora, tres armas de fuego, 866 cartuchos, 29 cargadores, siete vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal, tres motocicletas, tres inmuebles, dosis de cristal y de marihuana, dos teléfonos celulares, 200 litros de hidrocarburo y diverso equipo táctico.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien determinará su situación jurídica.

