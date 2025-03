Docentes marchan nuevamente en La Paz para exigir mejoras laborales

Docentes del estado de Baja California Sur realizaron una nueva marcha en la ciudad de La Paz este viernes 21 de marzo para exigir pensiones y jubilaciones dignas, luego de que el Congreso del Estado rechazara emitir un exhorto en apoyo a sus demandas. La movilización fue convocada tras una reunión sostenida el día anterior con diputados y representantes sindicales, en la que los trabajadores de la educación señalaron la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades.

La manifestación inició a las 8:00 horas en la explanada del Palacio de Gobierno con dirección a la cancha Manuel Gómez Jiménez para permanecer hasta a las 12:00, el tráfico se detuvo momentáneamente mientras el contingente avanzaba. Ya llegados a las instalaciones se llevó a cabo una asamblea general para determinar acciones futuras.

Manuel Acevedo Arredondo, representante del movimiento de trabajadores de la educación en La Paz, afirmó que durante la reunión estuvieron presentes diputados locales, así como miembros de distintos sindicatos, incluyendo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). No obstante, señaló que no se logró el respaldo esperado por parte del Congreso.

“Se llevó a cabo la reunión y ahora sí les puedo decir claramente que no nos van a apoyar. No hay un apoyo del Congreso, no van a sacar el exhorto que les habíamos pedido”, expresó Acevedo Arredondo.