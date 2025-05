Docentes piden que la entrega de plazas en BCS sea apegada a la ley

Docentes de nivel básico en Baja California Sur expresaron su inconformidad ante el anuncio de 500 plazas de nueva creación y tres mil horas, presentada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el dirigente de la sección 3 del SNTE, Elmuth Castillo Sandoval. Acusaron que este proceso favorece a personal compensado sin cumplir con los requisitos de evaluación establecidos por la ley.

La representante del Movimiento de Educación Preescolar, Isabel Peña, aseguró que la entrega prioritaria de plazas a personal con compensación contradice lo que dicta la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

“Creo que debemos de ser muy equitativos y tenemos cinco municipios y en todos estos municipios hay compañeros de nuevo ingreso eventuales, hay maestros como yo que soy directamente también porque yo concursé una promoción vertical para promoción a dirección. Entonces no me parece justo que compañeros, y con todo el respeto, que no se han sido evaluados, no se han metido a lo que dice la ley que nos rige a nosotros, los docentes, obtengan una plaza”, explicó Peña.