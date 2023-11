Prestaciones, instalaciones y salario digno: peticiones de docentes y alumnos de la EN

La mañana de este martes, alumnos y docentes de la Escuela Normal Superior (ENP) extensión San José del Cabo realizaron una manifestación pacífica exigiendo instalaciones propias, aumento de salario, servicio médico por parte de ISSSTE y su constitución como organismo público descentralizado.

Desde la glorieta de Fonatur, alumnos, maestros y personal administrativo de dicha escuela, comenzaron su manifestación con dirección al Palacio Municipal. Al grito de “Gobierno escucha, el maestro está en la lucha”, los manifestantes alzaron sus pancartas en las que expresaban sus exigencias.

En entrevista para CPS Noticias, Raúl Burgoin Morales, presidente del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Superior, indicó que llevaron a cabo esta marcha con el objetivo de apoyar y manifestar los derechos de los maestros, como son las prestaciones de ley y el incremento de salario, para así continuar brindado sus servicios de calidad, por lo que exigen la atención de las autoridades.

“Los maestros supuestamente tienen una respuesta con el gobernador en la cual tendrían que tener solución, así como a ellos les afecta, también a nosotros nos afecta más pues casi el mes que no tenemos clases, y nosotros entendemos su situación por eso es la manifestación, ya han tenido contacto con el gobernador, si está viendo y escuchando este vídeo, como alumno y como alumno normalista que usted fue gobernador, creo que sí entiende y apoya esta situación, la verdad que queremos una pronta resolución para los maestros así como para nosotros”, expresó Raúl Burgoin Morales, presidente del Comité Estudiantil de ENS San José del Cabo.

Del mismo modo, Burgoin Morales destacó que la Escuela Normal Superior (ENP) extensión San José del Cabo, no cuenta con instalaciones propias. Actualmente los alumnos toman sus clases en un inmueble rentado en la colonia Vista Hermosa, a un costado de la escuela Payen Sándoval, y al verse rebasados de matrícula estudiantil, expresan no estar en condiciones aptas para estudiar.

Por su parte, la maestra Eloísa Salcido, quien es docente en la Escuela Normal Superior de San José del Cabo, reiteró que todas las manifestaciones que han realizado son de manera pacífica. Platicó que tienen 10 años sin un incremento salarial, y que el ingreso que perciben está por debajo del nivel superior que imparten.

“La situación aquí en San José del Cabo es crítica, tenemos un incremento en los precios extremadamente altos que ya no nos da para tener una vida digna y para alcanzar proyectos y metas que necesitamos. No tenemos prestaciones, atención médica, derecho de antigüedad, no tenemos para la jubilación, entonces todas esas necesidades se han estado incrementando cada vez más de manera que en estos tiempos ya no podemos sostenernos más con lo económico”, indicó Eloísa Salcido, docente en Escuela Normal Superior en SJC.

Eloísa Salcido agregó que estuvieron atrasando este paro laboral para no afectar a los alumnos, no obstante, ya no pudo ser posible ante la nula respuesta por medios documentales, ya que estuvieron enviando múltiples oficios solicitando atención para sus necesidades, pero no tuvieron atención.

Estas necesidades no solo afectan a los docentes y administrativos de la extensión San José del Cabo, sino también de Ciudad Constitución y La Paz, quienes en conjunto conforman alrededor de 1,200 alumnos que actualmente no tienen clases, solo con la diferencia de que la capital del estado y el municipio de Comondú, si cuentan con plantel propio.

Será el miércoles 15 de noviembre cuando el gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se reúna con maestros y administrativos para llegar a acuerdos y soluciones, de no ser así, la Escuela Normal Superior se mantendrá en paro laboral.

