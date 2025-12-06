México, en alerta por el resurgimiento de la Doctrina Monroe en EE.UU.

El Gobierno de Donald Trump busca restablecer la Doctrina Monroe de 1823 para consolidar a Estados Unidos como el principal poder del continente americano y restringir la presencia de fuerzas y competidores económicos fuera de la región. Así lo difundió la Casa Blanca a través de un documento oficial de 33 páginas fechado en noviembre pero difundido hasta hoy.

Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y Jacobo Dayán, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analizaron cómo esta doctrina histórica, que reivindica la hegemonía estadounidense en el hemisferio, se reinventa con un enfoque injerencista y autoritario.

Los especialistas advirtieron que México se encuentra en una posición de gran vulnerabilidad ante el retorno de la Doctrina Monroe en Estados Unidos, impulsada por la administración de Donald Trump.

La Doctrina Monroe, originalmente enunciada en 1823 para oponerse a intervenciones europeas en América, ahora se utiliza para justificar intervenciones directas en países latinoamericanos bajo el pretexto del “narcoterrorismo”.

Sánchez explicó que esta conceptualización permite declarar estados de excepción y aplicar políticas de “hiper mano dura”, lo que erosiona las instituciones democráticas y genera efectos perversos en la seguridad, el combate a la corrupción y la impunidad. En el Congreso estadounidense, se promueven iniciativas para clasificar a organizaciones criminales como terroristas, autorizando operaciones armadas en el extranjero que podrían incluir ejecuciones extrajudiciales, violando el derecho internacional.

Lee más: Trump y Sheinbaum se reunirían en Washington

México, al compartir más de tres mil kilómetros de frontera con Estados Unidos, sería el principal blanco de esta amenaza, donde se manifestaría con mayor virulencia. Dayán subrayó que el país atraviesa un momento de debilidad institucional, marcado por la pérdida de control territorial, la desinstitucionalización y los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Esta coyuntura agrava el riesgo de interferencias directas, especialmente en un contexto de “guerra fría en un mundo multipolar”, donde Trump busca reinstalar esferas de influencia, incluyendo manipulaciones en elecciones regionales.