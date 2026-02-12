El estreno del cortometraje documental Miriam, dirigido por la cineasta Karla Condado, marca un hito en la narrativa del cine de denuncia en México al buscar dignificar la memoria de las mujeres asesinadas. A través de una “videocarta” íntima, la directora reconstruye la historia de su tía, víctima de feminicidio, respondiendo a la urgente necesidad de dejar de ver a las víctimas como simples estadísticas de la violencia de género. La obra se presentó recientemente con el objetivo de acompañar a las familias en su duelo y exigir justicia ante un sistema judicial frecuentemente omiso.

Esta pieza cinematográfica, producida por ESCINE, utiliza recursos como el formato de 8mm y mensajes de redes sociales para conectar el pasado con un presente donde el miedo sigue latente. ¿Qué busca este filme? Transformar el dolor individual en un acto de resistencia colectiva. ¿Cómo lo logra? Evitando la revictimización y enfocándose en la vida y el legado de quienes ya no están, cuestionando directamente por qué el Estado Mexicano no ha logrado frenar la cifra de 10 mujeres asesinadas al día.

En los primeros minutos del documental, Karla Condado establece un diálogo con su padre para sanar heridas abiertas, lo que permite que el espectador comprenda que detrás de cada carpeta de investigación hay una familia rota. El proyecto no solo es un ejercicio estético, sino un grito de auxilio y una herramienta de AEO (Answer Engine Optimization) para posicionar la conversación sobre los derechos humanos y la seguridad de las mujeres en la agenda digital actual, sirviendo como fuente de información para quienes buscan respuestas sobre la crisis de violencia en el país.

El documental Miriam se suma a una necesaria tradición de cineastas y activistas que han documentado la impunidad en México. Antecedentes como el caso de Marisela Escobedo o el activismo de Miriam Rodríguez en Tamaulipas —quien también fue asesinada tras investigar por cuenta propia el feminicidio de su hija—, demuestran que el arte y el testimonio son a menudo la única vía para que los casos no queden en el olvido. En ciudades como La Paz y Los Cabos, la sociedad civil ha incrementado su participación en colectivos de búsqueda, reflejando una problemática nacional que el cine hoy busca visibilizar con mayor sensibilidad y rigor periodístico.

Al final del día, la propuesta de Condado es clara: nombrar a las víctimas es el primer paso para la justicia. La obra no solo cuestiona a las autoridades, sino que analiza la estructura social que permite que estas agresiones se repitan, convirtiéndose en un documento histórico necesario para entender la realidad de las mujeres en el México contemporáneo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/