Detectan documentos falsos ligados al caso Waldo’s Hermosillo tras el incendio

El 1 de noviembre de 2025 una explosión seguida de un incendio en una sucursal de Waldo’s, en el centro de Hermosillo, Sonora, dejó 24 personas muertas y dejó decenas de heridos. Un mes después, la investigación reveló uso de documentación apócrifa para operar la tienda y confirma fallas graves en medidas de seguridad.

Documentos falsos en trámites oficiales

La Fiscalía de Sonora detectó que algunos papeles presentados por la tienda Waldo’s Hermosillo contaban con irregularidades: su contenido no corresponde con la realidad, lo que implica que la empresa habría usado documentos falsificados para operar la sucursal. Entre los documentos cuestionados figuran permisos regulatorios, dictámenes de Protección Civil y planos del inmueble.

Avances en peritajes y análisis técnicos

La Fiscalía ya entregó al Ministerio Público diversos dictámenes técnicos, incluidos análisis cromatográficos sobre el fluido del transformador del edificio, cuya posible falla habría provocado el incendio en la tienda Waldo’s en Hermosillo. Sólo falta un dictamen pendiente por parte del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil; cuando esté listo, se contrastará toda la evidencia para determinar responsabilidades.

Declaraciones, testimonios y servidores públicos implicados

La investigación incluyó entrevistas con más de una decena de personas vinculadas con la operación del local, así como convocatorias a servidores y ex-servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Cuatro exfuncionarios que no habían sido localizados ya fueron citados para declarar.

Apertura de líneas de investigación más amplias

Con estos hallazgos, la Fiscalí­a no sólo evalúa la causa técnica del incendio, sino también la posible responsabilidad legal de quienes autorizaron la operación de Waldo’s Hermosillo. La detección de documentación apócrifa abre la puerta a procesos por fraude documental, negligencia y —dependiendo de resultados— delitos mayores.