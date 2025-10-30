Dodgers caen ante Blue Jays en quinto juego de la Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto dieron un golpe de autoridad en la Serie Mundial al vencer 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles, quedando a un solo triunfo del campeonato. El equipo canadiense dominó de principio a fin, mostrando un béisbol preciso, potente y sereno que dejó sin respuesta al conjunto angelino.

Desde el arranque del juego, Toronto impuso su ritmo. Davis Schneider abrió el marcador con un jonrón solitario y Vladimir Guerrero Jr. repitió la dosis con otro cuadrangular casi idéntico. En apenas dos turnos, los canadienses enviaron un mensaje claro: estaban decididos a recuperar el control de la serie.

La única reacción de los Dodgers de Los Ángeles llegó en la tercera entrada con un batazo de Enrique Hernández, su único momento de brillo durante una noche dominada por el pitcheo rival. El abridor Trey Yesavage ofreció una actuación impecable, mezclando rectas con curvas que desarmaron a los bates angelinos.

En la cuarta entrada, Daulton Varsho conectó un triple profundo y Ernie Clement lo llevó al plato con un elevado de sacrificio. Cada jugada mostraba el temple de un equipo que no improvisa, que golpea con cálculo y mantiene la calma bajo presión.

El séptimo inning fue el punto de quiebre. Errores defensivos y un bullpen descontrolado permitieron a Toronto armar un racimo de carreras que amplió la ventaja a 5-1. El relevo angelino, sin respuestas, terminó por hundir las aspiraciones de remontada.

La ofensiva canadiense selló el triunfo en la octava con un imparable de Isiah Kiner-Falefa que llevó nuevamente a Clement al plato. Con el 6-1 definitivo, los Blue Jays apagaron cualquier intento de reacción por parte de los Dodgers de Los Ángeles.

El cierre fue apenas trámite. Will Smith conectó un sencillo, pero Mookie Betts, Freddie Freeman y Teoscar Hernández fueron dominados sin dificultad. El equipo angelino lució desdibujado, incapaz de contrarrestar el dominio del pitcheo rival.

El desempeño del japonés Shohei Ohtani volvió a generar dudas. El astro pasó inadvertido en momentos clave, neutralizado por una defensa que no permitió margen de error. Para muchos aficionados, su discreta actuación simbolizó la noche gris de los Dodgers.

Ahora, los Blue Jays de Toronto regresan a casa con la serie 3-2 a su favor y la posibilidad de coronarse frente a su afición. Con el impulso anímico y ofensivo que mostraron, la Serie Mundial podría definirse en territorio canadiense, ante un público que sueña con celebrar un título histórico de las Grandes Ligas.