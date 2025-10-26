Dodgers le empatan a Blue Jays la Serie Mundial en Toronto

Los Dodgers de Los Ángeles respondieron con autoridad en el Rogers Centre al vencer 5-1 a los Blue Jays de Toronto, resultado con el que igualaron la Serie Mundial a un triunfo por equipo. La noche estuvo marcada por la impecable actuación del japonés Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó la ruta completa con ocho ponches y apenas dos bases por bolas.

El dominio del lanzador nipón fue absoluto. Desde el primer episodio, controló el ritmo del juego, impidiendo que la ofensiva canadiense encontrara su momento. Incluso cuando los locales intentaron reaccionar, Yamamoto mantuvo la calma y ejecutó cada lanzamiento con precisión quirúrgica.

En el inicio del encuentro, Mookie Betts abrió con elevado al derecho, pero Freddie Freeman conectó un doble que permitió a Will Smith remolcar la primera carrera para los Dodgers. Sin embargo, la respuesta de los Blue Jays de Toronto llegó de inmediato: George Springer pegó un doble y un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk igualó la pizarra 1-1.

A partir de la cuarta entrada, Yoshinobu Yamamoto se mostró intratable. Los canadienses apenas lograron conectar un par de batazos inofensivos mientras el público local observaba cómo el lanzador japonés apagaba los intentos de reacción.

En la sexta, la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles despertó con fuerza. Will Smith y Max Muncy conectaron jonrones consecutivos que devolvieron la ventaja a su equipo 3-1. El batazo de Muncy recorrió todo el jardín izquierdo, silenciando a la afición canadiense y marcando el punto de quiebre del juego.

La octava entrada selló el destino del partido. Andy Pages y Shohei Ohtani ligaron sencillos, y un lanzamiento descontrolado de Jeff Hoffman permitió otra carrera. Luego, un rodado de Smith produjo la quinta anotación, ampliando la ventaja de los Dodgers y dejando sin respuesta a los Blue Jays de Toronto.

La ofensiva canadiense fue completamente neutralizada. Vladimir Guerrero Jr. apenas consiguió un sencillo en toda la noche, mientras que Springer y Giménez fueron dominados con ponches consecutivos. En contraste, Yoshinobu Yamamoto siguió firme en la loma, demostrando temple y precisión en cada lanzamiento.

En la novena entrada, el lanzador japonés pidió cerrar el partido. Con cien lanzamientos exactos, retiró a Guerrero Jr. con roletazo, a Kirk con una línea al central y a Varsho con elevado al izquierdo, completando los 27 outs de una actuación memorable.

El público de Toronto despidió al abridor de los Dodgers de Los Ángeles con una ovación de pie. En el campo, sus compañeros lo felicitaron mientras el mánager Dave Roberts lo abrazaba emocionado. La gesta de Yoshinobu Yamamoto no solo igualó la Serie Mundial, sino que reafirmó su estatus como una de las grandes figuras del béisbol actual.

Con este triunfo, los Dodgers regresarán a casa con el ánimo renovado para los próximos tres juegos en el Dodger Stadium. La presión ahora recae sobre los Blue Jays de Toronto, obligados a responder si quieren mantener vivas sus aspiraciones al título.