Los Dodgers “batean” al ICE: bloquean intento de redada en el estadio

El equipo de Los Angeles Dodgers negó el acceso a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes pretendían ingresar al estacionamiento del Dodger Stadium previo al partido contra los San Diego Padres. La acción del equipo evitó lo que muchos califican como un intento de redada contra migrantes indocumentados.

En un breve comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), los Dodgers informaron: “Esta mañana, agentes de ICE llegaron al Dodger Stadium y solicitaron permiso para acceder a los estacionamientos. La organización les negó la entrada. El partido de esta noche se jugará según lo programado”.

La noticia desató reacciones en redes sociales, luego de que el activista Joseph Gallina difundiera un video donde se observa cómo vehículos oficiales del ICE se retiran al encontrar bloqueado el acceso por manifestantes. El gesto de los Dodgers ha sido interpretado como un posicionamiento claro frente a la ola de redadas ordenadas por el presidente Donald Trump.

MAJOR BREAKING: In a massive blow to Trump’s deportation machine, The ICE agents who attempted to gain entry at Dodger Stadium have been REFUSED entry and have been escorted out by LAPD. Good riddance.

pic.twitter.com/vgr4oU38M3

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) June 19, 2025