Los Angeles Dodgers logran su segundo título consecutivo de la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers se consagraron bicampeones de la Serie Mundial al derrotar 5-4 a los Toronto Blue Jays en el Juego 7 disputado en el Rogers Centre. El equipo angelino amplió su dinastía y se convirtió en el primer club de la Liga Nacional que logra títulos consecutivos en 25 años.

El contexto del triunfo fue dramático: Los Dodgers llegaron al Juego 7 tras una serie muy disputada y lograron vencer en entradas extra. Will Smith conectó el jonrón decisivo en la undécima entrada, tras un cuadrangular de Miguel Rojas que igualó el partido en la novena.

Con este título, los Dodgers suman su noveno campeonato de Grandes Ligas, consolidando su estatus como una de las franquicias dominantes de la era reciente.

Este bicampeonato adquiere un valor especial porque ningún equipo de la Liga Nacional había logrado títulos consecutivos desde los años 70. El logro también refleja la capacidad de los Dodgers para superar adversidades, estructurar un roster competitivo y mantener su rango élite en la Major League Baseball.