Dodgers triunfan sobre Blue Jays tras 18 entradas de épica batalla

En una jornada que quedará inscrita en la historia del béisbol, los Dodgers de Los Ángeles vencieron 6–5 a los Blue Jays de Toronto tras un duelo que se extendió por 18 entradas y casi siete horas de juego en el Dodgers Stadium, en la Serie Mundial de Beisbol, . La victoria se definió gracias a un cuadrangular solitario de Freddie Freeman, que desató la euforia entre los aficionados californianos.

Desde el primer lanzamiento, el encuentro mostró su carácter excepcional. Shohei Ohtani abrió la noche con un doble por la raya del derecho y un jonrón que encendió las gradas angelinas. Del otro lado, el mexicano Alejandro Kirk respondió con un poderoso batazo de tres carreras en la cuarta entrada, poniendo momentáneamente en ventaja a los Blue Jays de Toronto.

El duelo se convirtió en una muestra de resistencia y equilibrio. Los Dodgers de Los Ángeles empataron en la misma cuarta con batazos consecutivos de Ohtani y Freeman, mientras los relevistas agotaban su energía en un juego que se transformaba en un pulso de estrategias. La lesión de George Springer complicó a Toronto, pero Vladimir Guerrero Jr. y Bo Bichette mantuvieron a flote el barco canadiense.

Con el marcador igualado 5–5 al llegar a la novena, los lanzadores brillaron bajo presión. El japonés Roki Sasaki y el veterano Chris Bassitt ofrecieron relevos de oro, mientras un intento de robo de Ohtani fue frustrado por un tiro perfecto de Kirk, quien se lució con reflejos de élite detrás del plato.

A medida que avanzaban los episodios, la tensión se volvía insoportable. En la duodécima entrada, Dave Roberts recurrió a Clayton Kershaw, quien logró dominar con maestría una amenaza de bases llenas, reafirmando su leyenda en el Dodgers Stadium. La multitud, al borde del agotamiento, celebró cada out como una victoria propia.

En las siguientes entradas, los jugadores resistieron con temple heroico. Miguel Rojas, Teoscar Hernández y Max Muncy firmaron jugadas defensivas brillantes que mantuvieron la igualdad. A la altura de la decimoséptima, el juego igualó el récord histórico de 2018 entre Dodgers y Red Sox, marcando otro capítulo de resistencia y gloria.

Finalmente, en la entrada 18, la épica llegó a su clímax. Toronto tuvo corredores en base, pero la defensa angelina realizó un doble play salvador. Entonces, Freeman tomó el bate con cuenta de tres y dos y conectó el jonrón que selló la victoria. La pelota voló por el centro y desapareció entre los gritos de más de 50 mil aficionados.

El marcador final, 6–5, coronó una noche inolvidable. Los Dodgers de Los Ángeles no solo igualaron el récord de más entradas en una Serie Mundial, sino que reafirmaron su estatus como uno de los equipos más resistentes y espectaculares del béisbol moderno.

Los Blue Jays de Toronto, pese a la derrota, dejaron claro su poderío y temple. Su ofensiva fue impecable y su pitcheo demostró por qué ambos clubes pertenecen a la élite del diamante.

El encuentro entre Dodgers y Blue Jays será recordado como una batalla de titanes, una muestra del espíritu del béisbol en su forma más pura: talento, estrategia y corazón en cada lanzamiento.