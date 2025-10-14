Dodgers vencen a Cerveceros en primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles tomaron ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al derrotar 2-1 a los Cerveceros de Milwaukee, en un partido cargado de tensión, estrategia y una jugada polémica que marcó el ritmo del encuentro.

Desde el primer lanzamiento, Blake Snell impuso autoridad desde el montículo. El zurdo mantuvo el control total sobre los bates locales, mientras Quinn Priester respondía con solidez ante la temible ofensiva de Los Ángeles. Las primeras tres entradas transcurrieron con dominio absoluto de los lanzadores, sin permitir libertades a los rivales.

La calma se rompió en la cuarta entrada con una jugada que generó controversia. Con las bases llenas, un batazo profundo al jardín derecho derivó en confusión. La pelota tocó el guante del jardinero, rebotó hacia la barda y regresó al campo, donde fue atrapada nuevamente. Los umpires mantuvieron la decisión tras revisión, aunque los Dodgers insistieron en que debía marcarse fuera de juego.

Snell continuó implacable. En el cierre de ese inning retiró a tres bateadores consecutivos de Milwaukee, mostrando el control que lo distingue en la rotación. Por su parte, Priester se mantuvo firme hasta que un error le costó caro en la sexta entrada.

Con un out, Freddie Freeman aprovechó un lanzamiento alto y lo convirtió en un cuadrangular por el jardín derecho, rompiendo el empate y desatando la euforia en el dugout de Los Ángeles. El batazo puso la pizarra 1-0 y permitió a Snell trabajar con mayor confianza.

El dominio de los visitantes se consolidó en la parte alta del noveno inning. Max Muncy y Kiké Hernández se embasaron, Andy Pages sacrificó el turno, y tras dos pasaportes consecutivos, una carrera de caballito amplió la ventaja de los Dodgers 2-0.

Los Cerveceros aún tuvieron una última oportunidad en el cierre del noveno. Jake Bauers conectó un doble de terreno e Isaac Collins anotó con un elevado de sacrificio, reduciendo la diferencia a 2-1. Sin embargo, Blake Treinen ingresó para cerrar la puerta con un ponche a Brice Turang que aseguró el triunfo visitante.

El poder de Freeman y la precisión de Snell fueron decisivos en un duelo de pitcheo clásico, donde cada detalle contó. La polémica jugada del cuarto inning quedará como anécdota, pero no opacó el control absoluto de Los Ángeles en un partido que dominó de principio a fin.