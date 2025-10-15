Dodgers vencen a Cerveceros y dominan la serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Dodgers de Los Ángeles reafirmaron su poder ofensivo al derrotar 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field, tomando ventaja de dos juegos a cero en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, una etapa decisiva de las Grandes Ligas.

Desde la primera entrada, el encuentro estuvo cargado de intensidad. Jackson Chourio abrió la pizarra con un jonrón solitario ante Yoshinobu Yamamoto, quien logró recuperarse rápidamente y contener a los siguientes bateadores con un dominio impecable.

En la parte alta de la segunda entrada, los Dodgers respondieron con contundencia. Teoscar Hernández conectó su cuarto cuadrangular de la postemporada, empatando el marcador con un potente batazo hacia el jardín izquierdo que silenció momentáneamente al público de Milwaukee.

Acto seguido, Enrique Hernández sumó un sencillo, y Andy Pages impulsó la segunda carrera con un doble oportuno que colocó la ventaja 2-1 a favor del conjunto angelino. Con esa ofensiva, los Dodgers de Los Ángeles comenzaron a inclinar el duelo a su favor.

El lanzador japonés Yoshinobu Yamamoto recuperó su precisión y mostró su mejor repertorio en las siguientes entradas, apoyado por una defensa sólida y un cuadro interior que trabajó con serenidad ante los intentos ofensivos de los Cerveceros.

En el sexto episodio, Max Muncy amplió la ventaja para los visitantes con un cuadrangular por el jardín central, su primero en esta serie y uno de los batazos más sólidos del encuentro, lo que aumentó la presión sobre Milwaukee.

La ofensiva de Los Ángeles no cesó. En la séptima entrada, Teoscar Hernández volvió a destacar con un imparable, mientras Shohei Ohtani conectó un sencillo productor que remolcó la cuarta carrera para sellar la supremacía del equipo californiano.

Con el marcador 5-1, los Dodgers mostraron un juego colectivo equilibrado, combinando poder al bate, disciplina táctica y un pitcheo controlado. De mantener este ritmo, el conjunto podría encaminarse con paso firme hacia el título de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En el tercer juego de la serie, los fanáticos esperan ver a los Dodgers continuar su dominio frente a unos Cerveceros de Milwaukee que necesitan reaccionar para mantenerse con vida en las Grandes Ligas.