Miércoles 13 de Agosto, 2025
Dólar hoy 13 de agosto en México: precio promedio, FIX y bancos que lo venden más barato

El dólar se vende este miércoles en un promedio de 18.85 pesos y se compra en 18.17; revisa el FIX, DOF y las mejores opciones bancarias.
Andrea Villarreal
13 agosto, 2025
Foto: Pexels

El peso mexicano inició la jornada con un tipo de cambio promedio de 18.5175 pesos por dólar, registrando una baja de 0.09 % frente a la cotización anterior.

Según datos oficiales, hoy miércoles 13 de agosto la compra de dólar se ubica en 18.1794 pesos y la venta en 18.8557 pesos.

 Tipo de cambio oficial

El tipo de cambio oficial del dólar, publicado por el Banco de México, es el siguiente:

Precio del dólar en bancos

Si necesitas cambiar dólares hoy, las cotizaciones varían entre instituciones. Algunos bancos ofrecen un mejor precio para la compra, mientras que otros mantienen tarifas más competitivas para la venta. Aquí la lista actualizada:

Banco Compra Venta
Afirme 17.80 19.30
Banco Azteca 17.45 19.09
Bank of America 17.54 19.60
Banorte 17.40 18.95
BBVA 17.77 18.91
Citibanamex 18.02 19.05
Multiva 18.62
Ve por Más 18.00 19.22

Variación del dólar

  • Semana: -0.02 pesos (-0.09 %)

  • Mes: -0.24 pesos (-1.27 %)

  • Año: -2.13 pesos (-10.31 %)

Bancos más baratos para cambiar dólares hoy

Si buscas ahorrar en tu cambio de divisas, considera estas opciones:

Para comprar dólares más baratos:

  1. Banorte – 17.40 pesos

  2. Banco Azteca – 17.45 pesos

  3. Afirme – 17.80 pesos

Para vender dólares más caros:

  1. Bank of America – 19.60 pesos

  2. Afirme – 19.30 pesos

  3. Ve por Más – 19.22 pesos

El dólar mantiene una tendencia a la baja en agosto, impulsado por un peso fortalecido y la estabilidad de los mercados internacionales.

