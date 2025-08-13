Dólar hoy 13 de agosto en México: precio promedio, FIX y bancos que lo venden más barato
El peso mexicano inició la jornada con un tipo de cambio promedio de 18.5175 pesos por dólar, registrando una baja de 0.09 % frente a la cotización anterior.
Según datos oficiales, hoy miércoles 13 de agosto la compra de dólar se ubica en 18.1794 pesos y la venta en 18.8557 pesos.
Tipo de cambio oficial
El tipo de cambio oficial del dólar, publicado por el Banco de México, es el siguiente:
-
FIX (Banxico, 12 de agosto): 18.5657 pesos
-
DOF: 18.5657 pesos
-
Para pagos de obligaciones: 18.6683 pesos
Precio del dólar en bancos
Si necesitas cambiar dólares hoy, las cotizaciones varían entre instituciones. Algunos bancos ofrecen un mejor precio para la compra, mientras que otros mantienen tarifas más competitivas para la venta. Aquí la lista actualizada:
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|17.80
|19.30
|Banco Azteca
|17.45
|19.09
|Bank of America
|17.54
|19.60
|Banorte
|17.40
|18.95
|BBVA
|17.77
|18.91
|Citibanamex
|18.02
|19.05
|Multiva
|—
|18.62
|Ve por Más
|18.00
|19.22
Variación del dólar
-
Semana: -0.02 pesos (-0.09 %)
-
Mes: -0.24 pesos (-1.27 %)
-
Año: -2.13 pesos (-10.31 %)
Bancos más baratos para cambiar dólares hoy
Si buscas ahorrar en tu cambio de divisas, considera estas opciones:
Para comprar dólares más baratos:
-
Banorte – 17.40 pesos
-
Banco Azteca – 17.45 pesos
-
Afirme – 17.80 pesos
Para vender dólares más caros:
-
Bank of America – 19.60 pesos
-
Afirme – 19.30 pesos
-
Ve por Más – 19.22 pesos
El dólar mantiene una tendencia a la baja en agosto, impulsado por un peso fortalecido y la estabilidad de los mercados internacionales.
