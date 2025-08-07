Precio del dólar HOY 7 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario

El precio del dólar hoy jueves 7 de agosto de 2025 es de 18.6682 pesos en promedio, con un tipo de cambio oficial de 18.7620 pesos, según datos del sitio especializado eldolar.info y el Diario Oficial de la Federación (DOF). La moneda estadounidense presenta una ligera baja de 0.34% respecto al cierre anterior.

Tipo de cambio oficial hoy en el DOF y Banco de México

DOF (Diario Oficial de la Federación) : 18.7620 pesos

Para pagos de obligaciones en moneda extranjera : 18.8783 pesos

FIX (último disponible del Banxico): 18.7620 pesos

Cotización del dólar en bancos hoy

Banco / Entidad Compra Venta Afirme 17.90 19.40 Banco Azteca 17.65 19.29 Bank of America 17.7305 19.8020 Banorte 17.50 19.05 BBVA Bancomer 17.78 18.91 Citibanamex 18.09 19.13 Grupo Financiero Multiva — 18.81 Monex 17.68 19.54 Ve por Más 18.0186 19.2336 Promedio general 18.2928 19.0436

¿Por qué es diferente el tipo de cambio del Banco de México y el de los bancos?

El tipo de cambio oficial, como el FIX publicado por el Banco de México (Banxico) y el DOF, se utiliza como referencia para operaciones gubernamentales y comerciales internacionales, así como para calcular impuestos, pagos de deuda y otras obligaciones legales.

En cambio, los bancos comerciales ofrecen sus propias tasas de compra y venta, que incluyen comisiones y se ajustan constantemente según la oferta, demanda y condiciones del mercado. Por eso, el precio que ves en ventanilla puede ser más alto o más bajo que el tipo oficial.

En resumen:

El tipo de cambio del Banxico es una referencia oficial .

El tipo de cambio en los bancos es el que realmente aplica si quieres comprar o vender dólares en efectivo o por transferencia.

Evolución reciente del dólar

En la semana : ⇩ -0.14 pesos ( -0.73% )

En el mes : ⇩ -0.09 pesos ( -0.47% )

En el trimestre : ⇩ -0.09 pesos ( -0.46% )

En lo que va del año : ⇩ -1.98 pesos ( -9.58% )



Consejos si vas a cambiar dólares hoy

Compara precios entre bancos : hay diferencias de hasta 1.50 pesos por dólar .

Verifica si hay comisiones al hacer el cambio.

El tipo de cambio puede variar varias veces al día, sobre todo si hay incertidumbre económica.