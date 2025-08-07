Precio del dólar HOY 7 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario
El precio del dólar hoy jueves 7 de agosto de 2025 es de 18.6682 pesos en promedio, con un tipo de cambio oficial de 18.7620 pesos, según datos del sitio especializado eldolar.info y el Diario Oficial de la Federación (DOF). La moneda estadounidense presenta una ligera baja de 0.34% respecto al cierre anterior.
Tipo de cambio oficial hoy en el DOF y Banco de México
-
DOF (Diario Oficial de la Federación): 18.7620 pesos
-
Para pagos de obligaciones en moneda extranjera: 18.8783 pesos
-
FIX (último disponible del Banxico): 18.7620 pesos
Cotización del dólar en bancos hoy
|Banco / Entidad
|Compra
|Venta
|Afirme
|17.90
|19.40
|Banco Azteca
|17.65
|19.29
|Bank of America
|17.7305
|19.8020
|Banorte
|17.50
|19.05
|BBVA Bancomer
|17.78
|18.91
|Citibanamex
|18.09
|19.13
|Grupo Financiero Multiva
|—
|18.81
|Monex
|17.68
|19.54
|Ve por Más
|18.0186
|19.2336
|Promedio general
|18.2928
|19.0436
¿Por qué es diferente el tipo de cambio del Banco de México y el de los bancos?
El tipo de cambio oficial, como el FIX publicado por el Banco de México (Banxico) y el DOF, se utiliza como referencia para operaciones gubernamentales y comerciales internacionales, así como para calcular impuestos, pagos de deuda y otras obligaciones legales.
En cambio, los bancos comerciales ofrecen sus propias tasas de compra y venta, que incluyen comisiones y se ajustan constantemente según la oferta, demanda y condiciones del mercado. Por eso, el precio que ves en ventanilla puede ser más alto o más bajo que el tipo oficial.
En resumen:
-
El tipo de cambio del Banxico es una referencia oficial.
-
El tipo de cambio en los bancos es el que realmente aplica si quieres comprar o vender dólares en efectivo o por transferencia.
Evolución reciente del dólar
-
En la semana: ⇩ -0.14 pesos (-0.73%)
-
En el mes: ⇩ -0.09 pesos (-0.47%)
-
En el trimestre: ⇩ -0.09 pesos (-0.46%)
-
En lo que va del año: ⇩ -1.98 pesos (-9.58%)
Consejos si vas a cambiar dólares hoy
-
Compara precios entre bancos: hay diferencias de hasta 1.50 pesos por dólar.
-
Verifica si hay comisiones al hacer el cambio.
-
El tipo de cambio puede variar varias veces al día, sobre todo si hay incertidumbre económica.