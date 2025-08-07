Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 7 de Agosto, 2025
Dinero

Precio del dólar HOY 7 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario

¿A cuánto está el dólar este jueves? Consulta el tipo de cambio promedio y las cotizaciones en bancos del país
Andrea Villarreal
7 agosto, 2025
Precio del dólar HOY 7 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario

Foto: Pixabay

El precio del dólar hoy jueves 7 de agosto de 2025 es de 18.6682 pesos en promedio, con un tipo de cambio oficial de 18.7620 pesos, según datos del sitio especializado eldolar.info y el Diario Oficial de la Federación (DOF). La moneda estadounidense presenta una ligera baja de 0.34% respecto al cierre anterior.

Tipo de cambio oficial hoy en el DOF y Banco de México

  • DOF (Diario Oficial de la Federación): 18.7620 pesos

  • Para pagos de obligaciones en moneda extranjera: 18.8783 pesos

  • FIX (último disponible del Banxico): 18.7620 pesos

Cotización del dólar en bancos hoy

Banco / Entidad Compra Venta
Afirme 17.90 19.40
Banco Azteca 17.65 19.29
Bank of America 17.7305 19.8020
Banorte 17.50 19.05
BBVA Bancomer 17.78 18.91
Citibanamex 18.09 19.13
Grupo Financiero Multiva 18.81
Monex 17.68 19.54
Ve por Más 18.0186 19.2336
Promedio general 18.2928 19.0436

¿Por qué es diferente el tipo de cambio del Banco de México y el de los bancos?

El tipo de cambio oficial, como el FIX publicado por el Banco de México (Banxico) y el DOF, se utiliza como referencia para operaciones gubernamentales y comerciales internacionales, así como para calcular impuestos, pagos de deuda y otras obligaciones legales.

En cambio, los bancos comerciales ofrecen sus propias tasas de compra y venta, que incluyen comisiones y se ajustan constantemente según la oferta, demanda y condiciones del mercado. Por eso, el precio que ves en ventanilla puede ser más alto o más bajo que el tipo oficial.

En resumen:

  • El tipo de cambio del Banxico es una referencia oficial.

  • El tipo de cambio en los bancos es el que realmente aplica si quieres comprar o vender dólares en efectivo o por transferencia.

Evolución reciente del dólar

Consejos si vas a cambiar dólares hoy

  • Compara precios entre bancos: hay diferencias de hasta 1.50 pesos por dólar.

  • Verifica si hay comisiones al hacer el cambio.

  • El tipo de cambio puede variar varias veces al día, sobre todo si hay incertidumbre económica.

