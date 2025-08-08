Precio del dólar HOY viernes 8 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario

El precio del dólar hoy viernes 8 de agosto de 2025 es de 18.5618 pesos por unidad en promedio, con un tipo de cambio oficial de 18.6765 pesos, de acuerdo con datos del Diario Oficial de la Federación (DOF) y el sitio especializado dolar.info.

Tipo de cambio oficial hoy

DOF (Diario Oficial de la Federación) : 18.6765 pesos

Para pagos de obligaciones en moneda extranjera : 18.6192 pesos

Banxico Interbancario : 18.6368 pesos

FIX (último disponible) : 18.6765 pesos



Cotización del dólar en bancos hoy

Banco / Entidad Compra Venta Banco Azteca 17.60 19.24 BBVA Bancomer 17.69 18.83 Banorte 17.40 18.95 Santander 17.55 19.25 IXE 17.40 18.95 BanBajío 18.00 19.40 Afirme 17.80 19.30 Scotiabank 17.60 19.30 Citibanamex 17.97 19.01

Promedio bancario: compra 17.67 pesos, venta 19.15 pesos.

¿Por qué es diferente el tipo de cambio del Banco de México y el de los bancos?

El tipo de cambio oficial publicado por el Banco de México y el DOF sirve como referencia legal y financiera. Se usa para operaciones gubernamentales, cálculo de impuestos, contratos internacionales y otras obligaciones formales.

Los bancos comerciales fijan sus propios precios de compra y venta tomando en cuenta:

Las condiciones del mercado en tiempo real.

Sus márgenes de ganancia y comisiones.

La oferta y demanda local de dólares.

Por eso, el precio que pagas en ventanilla casi siempre será más alto al comprar y más bajo al vender que el tipo oficial.

Evolución reciente del dólar

Ayer jueves 7 de agosto : 18.6682 pesos (promedio)

Hace una semana : 18.6192 pesos

Hace un mes: 18.7620 pesos

El peso mexicano mantiene una ligera apreciación semanal frente al dólar, aunque con movimientos moderados influenciados por datos económicos en Estados Unidos y expectativas de tasas de interés.

Tips si vas a cambiar dólares hoy

Compara precios entre bancos y casas de cambio.

Verifica comisiones adicionales.

Si es una operación grande, considera hacerla vía transferencia, donde las tasas suelen ser mejores que en efectivo.