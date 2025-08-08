Precio del dólar HOY viernes 8 de agosto en México: tipo de cambio oficial y bancario
El precio del dólar hoy viernes 8 de agosto de 2025 es de 18.5618 pesos por unidad en promedio, con un tipo de cambio oficial de 18.6765 pesos, de acuerdo con datos del Diario Oficial de la Federación (DOF) y el sitio especializado dolar.info.
Tipo de cambio oficial hoy
-
DOF (Diario Oficial de la Federación): 18.6765 pesos
-
Para pagos de obligaciones en moneda extranjera: 18.6192 pesos
-
Banxico Interbancario: 18.6368 pesos
-
FIX (último disponible): 18.6765 pesos
Cotización del dólar en bancos hoy
|Banco / Entidad
|Compra
|Venta
|Banco Azteca
|17.60
|19.24
|BBVA Bancomer
|17.69
|18.83
|Banorte
|17.40
|18.95
|Santander
|17.55
|19.25
|IXE
|17.40
|18.95
|BanBajío
|18.00
|19.40
|Afirme
|17.80
|19.30
|Scotiabank
|17.60
|19.30
|Citibanamex
|17.97
|19.01
Promedio bancario: compra 17.67 pesos, venta 19.15 pesos.
¿Por qué es diferente el tipo de cambio del Banco de México y el de los bancos?
El tipo de cambio oficial publicado por el Banco de México y el DOF sirve como referencia legal y financiera. Se usa para operaciones gubernamentales, cálculo de impuestos, contratos internacionales y otras obligaciones formales.
Los bancos comerciales fijan sus propios precios de compra y venta tomando en cuenta:
-
Las condiciones del mercado en tiempo real.
-
Sus márgenes de ganancia y comisiones.
-
La oferta y demanda local de dólares.
Por eso, el precio que pagas en ventanilla casi siempre será más alto al comprar y más bajo al vender que el tipo oficial.
Evolución reciente del dólar
-
Ayer jueves 7 de agosto: 18.6682 pesos (promedio)
-
Hace una semana: 18.6192 pesos
-
Hace un mes: 18.7620 pesos
El peso mexicano mantiene una ligera apreciación semanal frente al dólar, aunque con movimientos moderados influenciados por datos económicos en Estados Unidos y expectativas de tasas de interés.
Tips si vas a cambiar dólares hoy
-
Compara precios entre bancos y casas de cambio.
-
Verifica comisiones adicionales.
-
Si es una operación grande, considera hacerla vía transferencia, donde las tasas suelen ser mejores que en efectivo.
