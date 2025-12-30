El dólar de la “suerte”: ¿cuál es la denominación y por qué se cree que atrae la prosperidad?

La idea del dólar como amuleto de buena fortuna ha circulado en redes sociales y comunidades por todo el mundo, motivando a coleccionistas, supersticiosos y curiosos a buscar un billete específico que, según la tradición popular, atrae prosperidad y oportunidades. Esta creencia en torno al dólar ha convertido a una denominación particular en objeto de deseo más allá de su valor nominal.

El foco de esta creencia es el billete de dólar de dos dólares, poco común en la circulación y con un diseño distintivo que incluye el retrato de Thomas Jefferson y la representación de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos en el reverso. Supuestamente, debido a su rareza, este billete ha sido etiquetado como “dólar de la suerte” por muchos internautas, quienes asocian su posesión con la llegada de prosperidad y buena fortuna en distintos aspectos de la vida.

Origen de la creencia y rareza de la denominación

La creencia de que un billete de dólar puede atraer buena suerte se alimenta en parte de la escasez con la que se encuentra el billete de dos dólares en el uso cotidiano. Aunque es parte legítima de la moneda estadounidense, esta denominación no es común en transacciones diarias debido a que se imprimió en menor cantidad, particularmente en series como la de 2003, la última oficialmente emitida por la Reserva Federal.

Este contexto histórico y la percepción de rareza han generado un ciclo: como el billete no se ve a menudo, la gente asume que es poco común, y por ello quienes lo obtienen suelen conservarlo en lugar de gastarlo, reforzando la idea de que es especial.

Lee más: La Paz espera lleno total durante las fiestas de Año Nuevo

Quienes promueven la creencia en el “dólar de la suerte” sostienen que tener un billete de dos dólares en la billetera ha coincidido con eventos positivos o mejoras económicas personales, lo que vincula al dólar con prosperidad en su narrativa. Sin embargo, críticos y analistas señalan que estas asociaciones no tienen base científica y responden más a creencias culturales o coincidencias anecdóticas que a causación real.

Lee más: Rituales y costumbres en desuso reflejan la pérdida de tradiciones en México rumbo a 2025

Mientras el debate continúa, el billete de dos dólares sigue siendo un objeto buscado por quienes desean un “dólar de la suerte”, un símbolo que combina historia, rareza y la esperanza, para muchos, de atraer prosperidad en un mundo incierto.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.