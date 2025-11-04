Precio del dólar HOY, martes 4 de noviembre

El peso mexicano comenzó la jornada del martes 4 de noviembre de 2025 con notables ganancias frente al dólar estadounidense. La divisa local logró una apreciación del 0.31%, situando su tipo de cambio cerca de 18.64 unidades por dólar al inicio de las operaciones.

Este avance se impulsa por ajustes técnicos y una menor aversión al riesgo en los mercados financieros internacionales. No obstante, la atención de todos los inversionistas se concentra en la inminente decisión de política monetaria que anunciará el Banco de México (Banxico) el jueves 6 de noviembre.

La mayoría de los analistas anticipa que Banxico aplique un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, actualmente fijada en 7.50%. Si esta proyección se cumple, la tasa se ubicará en 7.25%, buscando así estimular el crédito y la limitada expansión de la economía mexicana.

Confianza de inversionistas y factores de fortaleza

A pesar del fortalecimiento general del dólar en otros mercados globales, el peso mantiene una posición firme debido a la percepción de una mayor estabilidad financiera. El reporte de Monex indica que la moneda se beneficia de una confianza robusta entre inversionistas, quienes perciben un menor riesgo comercial internacional.

Analistas de Monex señalan que el desempeño de la moneda esta semana dependerá directamente del riesgo global y de las expectativas ante el mensaje de Banxico. Por otro lado, Banco Base advierte que el panorama sigue siendo incierto y la divisa podría volver a depreciarse si los indicadores económicos nacionales muestran señales de enfriamiento.

El equilibrio de Banxico ante el recorte esperado

A nivel local, la menor presión inflacionaria, que se mantiene cerca del 3.78%, y la reciente estabilidad política otorgan espacio para que Banxico considere un ajuste gradual en su tasa. Sin embargo, la entidad debe equilibrar cuidadosamente su política monetaria para evitar un efecto adverso en el tipo de cambio y en el flujo de inversión extranjera.

Esta medida busca impulsar la inversión en un contexto donde el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se espera en sólo 0.5% para 2025. Economistas advierten que un recorte excesivo podría generar presión sobre el peso mexicano.

Banco Base especificó que, si el mercado interpreta la decisión como una señal de debilidad, el tipo de cambio peso-dólar podría repuntar hacia niveles cercanos a las 18.70 unidades.

Precio del dólar en bancos

Para el día de HOY, martes 4 de noviembre de 2025, el precio del dólar en ventanilla bancaria mostró variaciones significativas entre distintas instituciones financieras:

Banco Compra (pesos) Venta (pesos) Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 16.85 19.04 Banorte 17.30 18.90 BBVA 17.52 19.06 Banamex 18.01 19.05