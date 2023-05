¿Dolor en la base del pulgar?, Hospiten te informa sobre rizartrosis

Si te duele la base de tu dedo pulgar, puede ser que presentes rizartrosis o artrosis, que es una enfermedad degenerativa que afecta a la articulación del pulgar en la base de la mano. Es bastante común y ataca especialmente a las personas mayores de 50 años y a las mujeres.

Conocida también como la articulación trapeciometacarpiana, la rizartrosis se produce cuando el cartílago que cubre los huesos en la articulación se desgasta, lo que provoca los siguientes síntomas:

Dolor

Rigidez articular

Pédida de fuerza en el pulgar y en la mano

Deformidad es la base del pulgar

Limitación para realizar tareas cotidianas como escribir, agarrar objetos o abrir frascos.

A fin de evitar la rizartrosis, los especialistas de Hospiten recomiendan efectuar movimientos repetitivos, así como ejercicios de fortalecimiento y utilizar técnicas adecuadas al realizar actividades que ejercen tensión en la mano y la muñeca.

En cuanto al diagnóstico, comparten que este se efectúa mediante evaluación de sintomatología la cual se respalda con radiografías y resonancias magnéticas.

El tratamiento es variado y van desde fisioterapia, que consiste en ejercicios de fortalecimiento, terapia manual y aplicación de calor y frío; inyecciones de corticoides, medicamentos antiinflamatorios, estos dos permiten reducir el nivel de inflamación y dolor en la articulación, el efecto es temporal; férulas y medicamentos condroprotectores, también ayudan con el control de la inflación.

No obstante, también está la cirugía, la cual se emplea solo si los tratamientos no quirúrgicos no son efectivos o la rizartrosis es grave; aquí las opciones también son variadas pues Hospiten cuenta con la artroplastia y la artrodesis.