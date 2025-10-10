El doloroso secreto de Jennifer Aniston: Los tratamientos y la IVF en su batalla por ser madre

La actriz Jennifer Aniston finalmente ha roto el silencio sobre la batalla personal y prolongada que enfrentó para convertirse en madre. La actriz, de 56 años, se sinceró en una reciente entrevista sobre el verdadero motivo por el que no tuvo hijos, desmintiendo años de rumores y especulaciones públicas. Este tema íntimo se había mantenido bajo reserva por más de dos décadas.

La vida personal de Jennifer Aniston ha sido objeto de constantes especulaciones, afectándola profundamente. Durante 20 años, la opinión pública la acusó de anteponer su carrera, creando la narrativa de que era “egoísta” y “adicta al trabajo”. Esta narrativa de que no tendría un bebé o una familia le causó dolor.

La actriz de Hollywood confesó en una entrevista con Harper’s Bazaar que el juicio ajeno sí le afectaba, pues es “solo un ser humano”. Aniston señaló que la gente no conocía su historia ni lo que había pasado durante esos 20 años intentando formar una familia, ya que ella no sale a contarle al mundo sus “problemas médicos”.

Tratamientos fallidos de fertilización in vitro (IVF)

Mientras la prensa y el público especulaban, la estrella de Friends atravesaba en silencio un proceso profundamente íntimo. Jennifer Aniston decidió compartir fragmentos de su experiencia con la infertilidad y los tratamientos de fertilización in vitro (IVF). Ella afirmó que mantuvo este proceso en privado para proteger los aspectos sensibles de su vida.

Aniston reveló que se sometió a procesos de fecundación y que hizo “todo lo que pudo” para concebir, incluyendo terapias alternativas y “tés chinos”. Sin embargo, a pesar de los tratamientos, nunca tuvo éxito y no logró tener hijos.

Esta información fue revelada públicamente en inicio de octubre , durante el diálogo con Harper’s Bazaar. La actriz siente alivio al saber que muchas otras mujeres atravesaron procesos similares de infertilidad.

El alivio de desmentir rumores falsos

Al reflexionar sobre el pasado, Jennifer Aniston afirmó que, aunque el deseo de ser mamá le dejó cicatrices, ahora siente un poco de alivio. Ya no tiene que vivir con la incertidumbre constante de preguntarse si podría o no concebir.

La actriz también aprovechó la oportunidad para desmentir los rumores más dolorosos que circularon sobre su vida personal y sentimental. Desmintió que sus relaciones hubieran terminado por una supuesta falta de deseo de ser madre. La narrativa de que su esposo la dejó porque no quiso darle un hijo fue “absolutamente falsa”, declaró.

Aniston reflexionó sobre la crueldad del sensacionalismo y cómo el escrutinio pasó de las revistas al “sombrío mundo de las redes sociales”. La estrella destaca que en las redes, “cualquiera puede permanecer en el anonimato y escribir lo que quiera” sin enfrentar consecuencias.