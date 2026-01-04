Domingo con frentes fríos, lluvias y bajas temperaturas en México

Clima contrastante este domingo en el país

Este domingo 4 de enero de 2026, el clima en México presenta contrastes importantes entre regiones.

Dos sistemas frontales provocan lluvias, vientos fuertes y bajas temperaturas en distintos puntos del país, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Conagua.

Frente Frío 26: estacionario en el noreste

El Frente Frío número 26 permanece estacionario sobre el norte de Tamaulipas.

Este sistema genera rachas de viento y lluvias aisladas en esa entidad, así como en Nuevo León y Coahuila.

Frente Frío 27: chubascos y viento en el noroeste

Al mismo tiempo, el Frente Frío 27, ubicado en el noroeste del país, interactúa con la corriente en chorro subtropical.

Esto ocasiona chubascos en Baja California, además de mantener temperaturas bajas y vientos intensos en la región.

Circulación anticiclónica: cielo estable pero frío

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorece cielo mayormente estable en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, persistirá el ambiente frío a muy frío durante la madrugada, con heladas y bancos de niebla en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estas condiciones podrían afectar la visibilidad en zonas urbanas y carreteras.

Pronóstico de lluvias

Chubascos:

Baja California

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Lluvias aisladas:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Chiapas

Quintana Roo

Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente a lo largo del día.

Se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente en zonas de tránsito carretero y comunidades vulnerables al frío.

