La actividad de la Serie del Caribe en Guadalajara regaló uno de los partidos con más carreras de la presente edición, cuando República Dominicana venció 16-15 a Panamá. El juego fue una exhibición de poder ofensivo por ambos bandos, estableciendo un duelo de bateo que pocas veces se ve en certámenes internacionales de este nivel. Las entidades deportivas de República Dominicana celebraron el resultado que las mantiene en la pelea por el liderato.

En el diamante de Zapopan, la escuadra de Panamá intentó remontar en las últimas entradas, pero el relevo de República Dominicana logró contener la embestida. La pizarra final de 16 a 14 es reflejo de la inconsistencia de los lanzadores abridores, quienes se vieron superados por la agresividad de los bateadores desde el primer lanzamiento. Este compromiso de la Serie del Caribe reafirma la rivalidad deportiva entre ambas naciones caribeñas en territorio mexicano.

Dentro del contexto histórico del torneo, la ciudad de Guadalajara se ha consolidado como una sede de excelencia para el béisbol invernal. La infraestructura del Estadio Panamericano permite que duelos entre potencias como República Dominicana y Panamá se vivan con una intensidad única.

Antecedentes en esta misma ciudad muestran que los equipos con ofensivas robustas tienen mayores probabilidades de avanzar a las rondas finales de la Serie del Caribe.

