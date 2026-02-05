Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 4 de Febrero, 2026
HomeDeportesDominicana derrota a Panamá 16 a 15 en la Serie del Caribe
Deportes

Dominicana derrota a Panamá 16 a 15 en la Serie del Caribe

El representativo de República Dominicana triunfó sobre Panamá en un partido de muchas carreras celebrado hoy en Guadalajara
4 febrero, 2026
0
12
Serie del Caribe: Dominicana derrota a Panamá 16 a 15

Foto AFP

La actividad de la Serie del Caribe en Guadalajara regaló uno de los partidos con más carreras de la presente edición, cuando República Dominicana venció 16-15 a Panamá. El juego fue una exhibición de poder ofensivo por ambos bandos, estableciendo un duelo de bateo que pocas veces se ve en certámenes internacionales de este nivel. Las entidades deportivas de República Dominicana celebraron el resultado que las mantiene en la pelea por el liderato.

En el diamante de Zapopan, la escuadra de Panamá intentó remontar en las últimas entradas, pero el relevo de República Dominicana logró contener la embestida. La pizarra final de 16 a 14 es reflejo de la inconsistencia de los lanzadores abridores, quienes se vieron superados por la agresividad de los bateadores desde el primer lanzamiento. Este compromiso de la Serie del Caribe reafirma la rivalidad deportiva entre ambas naciones caribeñas en territorio mexicano.

Dentro del contexto histórico del torneo, la ciudad de Guadalajara se ha consolidado como una sede de excelencia para el béisbol invernal. La infraestructura del Estadio Panamericano permite que duelos entre potencias como República Dominicana y Panamá se vivan con una intensidad única.

Antecedentes en esta misma ciudad muestran que los equipos con ofensivas robustas tienen mayores probabilidades de avanzar a las rondas finales de la Serie del Caribe.

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasPanamáRepública DominicanaSerie del Caribe
Articulo anterior

Juez sentencia al Mini Lic a cinco años de prisión en Estados ...

Siguiente articulo

El último adiós al pastor de BCS: La Paz despide al Obispo ...