¡Dominio total! Estudiantes de la UABCS arrasan con premios de arrecifes en Cozumel

La Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) demostró un notable liderazgo científico durante el XIII Congreso Mexicano y IV Latinoamericano de Arrecifes Coralinos. La institución se adjudicó cerca del 30% de los 18 premios entregados a nivel nacional, superando a las 71 instituciones académicas participantes.

Este importante encuentro, coordinado por la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos A.C. (SOMAC), tuvo lugar recientemente en Cozumel, Quintana Roo, y congregó a casi 300 expertos.

La Dra. Georgina Brabata Domínguez, jefa del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras, destacó que el logro es un claro reflejo de la alta calidad académica de la comunidad universitaria.

Los galardones abarcaron distintas modalidades y niveles, destacando la participación tanto de estudiantes como de egresados de Biología Marina y la Maestría en Ciencias Marinas y Costeras. La SOMAC organiza estas reuniones científicas con el fin de fomentar el conocimiento, la conservación y la difusión de los ecosistemas arrecifales mexicanos.

Proyectos galardonados y reconocimientos visuales

A nivel licenciatura, Mariana Núñez de Cáceres García, recién egresada y actual tesista, obtuvo el primer lugar en la categoría de Presentación Oral. Su trabajo ganador se enfocó en el estudio de babosas marinas, demostrando la amplitud de temas de investigación de la UABCS.

Lizbeth Baeza Aguirre, egresada de la universidad y ayudante académica, recibió una mención honorífica por su sobresaliente propuesta visual en el concurso de fotografía “Visiones del arrecife”. En el nivel de posgrado, Beatriz León Betancourt, alumna de la Maestría en Ciencias Marinas y Costeras, alcanzó el primer puesto en exposición de carteles científicos.

El proyecto de León Betancourt detalló la madurez reproductiva de fragmentos del coral Pocillopora elegans que están siendo restaurados en el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, BCS. Además, el estudiante doctoral Florian Rabasco presentó una ponencia de gran interés sobre el efecto del evento ENSO 2023 en el coral negro y su comunidad de peces bentónicos asociada.

También sobresalieron los egresados Daniel Stiven Ortiz y Bárbara Velázquez Rivera con valiosos carteles sobre la función de peces cripto bentónicos y la contribución de la ictiofauna a los servicios ecosistémicos, respectivamente. Estos participantes, aunque actualmente estudian en otras instituciones, continúan la tradición de excelencia iniciada en la UABCS.

Liderazgo Científico y Compromiso Ambiental

La sobresaliente participación de su estudiantado y egresados confirma el liderazgo académico y científico de la UABCS en el ámbito de las ciencias marinas, según la Dra. Brabata. Este éxito va más allá de lo académico; representa una política de responsabilidad social universitaria y un compromiso ambiental sólido.

La institución subraya su firme compromiso con la conservación de los ecosistemas costeros y marinos de México. Finalmente, la funcionaria de la UABCS reconoció el papel fundamental del profesorado, quienes brindan la formación, guía y asesoría esenciales al estudiantado en este tipo de encuentros especializados.