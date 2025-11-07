Doña Carlota seguirá en prisión: niegan cambio de medida cautelar a abuelita acusada en Chalco

Una jueza del Estado de México resolvió mantener en prisión preventiva a Carlota “N”, conocida como Doña Carlota, una mujer de la tercera edad acusada de matar a dos presuntos invasores que intentaron entrar a su propiedad en el municipio de Chalco.

Durante la audiencia celebrada este jueves, la defensa solicitó el cambio de medida cautelar para que la imputada pudiera enfrentar el proceso en libertad, argumentando su edad avanzada y problemas de salud, además de alegar legítima defensa. Sin embargo, la autoridad judicial rechazó la petición, al considerar que persisten los riesgos procesales y que el caso debe continuar bajo investigación.

LEE MÁS: Científicos descubren un nuevo antibiótico cien veces más potente contra bacterias resistentes

El incidente que llevó a la detención de Doña Carlota ocurrió el pasado 30 de septiembre, cuando presuntamente disparó contra dos hombres que habrían ingresado a su vivienda. Tras el hecho, fue detenida por elementos de la policía estatal y trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco.

El caso ha generado gran debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han manifestado apoyo a la mujer, señalando que actuó en defensa de su hogar. Colectivos y abogados también han exigido a las autoridades una revisión imparcial del expediente.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta la investigación por homicidio calificado, mientras la defensa de la acusada analiza interponer un recurso de apelación para solicitar nuevamente su liberación.