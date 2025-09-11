Heroísmo en Iztapalapa: Doña Alicia arriesga su vida para salvar a su nieta (Video)

La historia de Doña Alicia Matías Teodoro, mejor conocida como “Doña Licha”, ha conmocionado y emocionado a la sociedad mexicana tras su acto heroico durante la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, ocurrida el pasado miércoles 10 de septiembre de 2025.

Doña Licha, de 49 años, trabajaba como checadora en el paradero del Metro Santa Martha cuando la tragedia sorprendió a ella y a su nieta de apenas dos años, Azuleth. Al escuchar el estruendo de la explosión, la mujer no dudó ni un instante en lanzarse sobre la pequeña para protegerla de las llamas y los escombros, demostrando un coraje y amor incondicional que ha sido reconocido en todo el país.

Estado de salud de las víctimas

El heroísmo de Doña Alicia permitió que su nieta sobreviviera, aunque Azuleth sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. Actualmente se encuentra estable y recibiendo atención médica especializada.

Por su parte, Doña Alicia sufrió quemaduras de tercer grado en el 98% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital Magdalena de las Salinas, donde permanece en terapia intensiva. Su estado es crítico, permanece sedada y presenta confusión y pérdida de memoria debido al shock provocado por la explosión. Los médicos han indicado que su recuperación será lenta y compleja, requiriendo cuidados especializados y continuos.

La historia de Doña Licha ha generado una ola de solidaridad y admiración en vecinos, transeúntes y usuarios de redes sociales. Muchos la han calificado como un símbolo de heroísmo, destacando que su valentía y sacrificio son un ejemplo de amor familiar y solidaridad.

Se han organizado campañas de apoyo para la familia, incluyendo donaciones económicas y mensajes de ánimo, mientras la sociedad pide a las autoridades que garanticen la mejor atención médica tanto para Doña Alicia como para los demás afectados por esta tragedia.

El acto heroico de Doña Licha no solo salvó la vida de su nieta, sino que también dejó un mensaje de solidaridad y coraje que ha conmovido a todo México. Su historia resalta la importancia del amor familiar, la entrega desinteresada y la valentía en situaciones extremas.

La familia de Doña Alicia ha solicitado oraciones y respaldo para su pronta recuperación, reiterando la necesidad de que las autoridades actúen con prontitud y garanticen justicia para todos los afectados por la explosión del puente de La Concordia.

El heroísmo de Doña Licha se ha convertido en un símbolo de esperanza y amor incondicional, recordando que, incluso en los momentos más oscuros, el valor y la solidaridad humana pueden prevalecer.