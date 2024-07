Donald Trump está fuera de peligro tras atentado durante mitin en Pensilvania

Donald Trump, aspirante republicano a la presidencia de Estados Unidos, está a salvo y se han implementado medidas de protección a su alrededor tras un atentado ocurrido durante un mitin en Pensilvania el sábado, informó el Servicio Secreto.

Donald Trump was whisked off the stage at a rally in Butler, Pennsylvania, after apparent gunshots rang through the crowd.

In a statement, Trump said he is “fine” and is being checked at a medical facility. pic.twitter.com/jAyWz53Aqi

— The Associated Press (@AP) July 13, 2024