Donald Trump gana la presidencia de EU., los memes no se hacen esperar

La contienda por la presidencia de los Estados Unidos ha llegado a su fin con la victoria de Donald Trump, candidato del Partido Republicano, quien superó a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. Este triunfo ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no han perdido tiempo en expresar su sorpresa, apoyo o descontento a través de memes.

Desde el anuncio oficial, las redes sociales se han convertido en un escenario de creatividad y humor. Los memes, caracterizados por su rápida circulación y adaptabilidad a las noticias, han capturado momentos clave de la campaña y las reacciones de ambas bases partidistas. A continuación, algunos de los memes más compartidos que reflejan la respuesta popular ante la victoria de Trump:

“El regreso de Trump”: Muchos memes se enfocan en el regreso de Trump a la Casa Blanca, con imágenes que lo comparan con personajes de películas de acción o como un “invencible” en política.

El problema de la migración: Una de las grandes preocupaciones entre los latinoamericanos es la política migratoria que se habrá de implementar los siguientes cuatro años.

El complicado sistema electoral norteamericano: Usuarios también compartieron memes sobre la forma en que los estadounidenses eliegen a sus mandatarios por medio de votos electorales y no votos directos.

El atentado del que fue objetos, el próximo presidente: No faltaron los memes con referencias al atentado que sufrió durante la campaña electoral Donald Trump

“Cuatro años más”: Los simpatizantes de Trump celebraron el resultado con frases de victoria como “Cuatro años más”, acompañadas de imágenes de Trump sonriente o “conquistando” la Casa Blanca nuevamente.

Get up early on this beautiful day and vote to MAKE AMERICA GREAT AGAIN!#electionday2024 #VotedForTrump #EleccionesEstadosUnidos #MAGA2024#ElectionDay pic.twitter.com/qObDTmzbOi

— blackpearls4ravens (@wdoncarlos) November 5, 2024