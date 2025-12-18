Donald Trump juega con la retórica beligerante sobre Maduro y Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado durante meses a partir de una retórica constante del presidente Donald Trump, quien insiste en que una acción militar en tierra podría ocurrir “pronto”. Desde mediados de septiembre, el mandatario ha repetido esa advertencia en distintos foros, discursos y entrevistas, convirtiendo la posibilidad de un ataque terrestre en un eje recurrente de su política hacia Caracas.

La insistencia no ha sido casual ni aislada. En al menos 17 ocasiones públicas, Trump ha insinuado o prometido abiertamente incursiones en territorio venezolano, aun cuando no siempre existe un detonante inmediato. Sus declaraciones han aparecido en actos sobre seguridad interior, eventos militares e incluso ceremonias sin relación directa con política exterior, lo que refuerza la percepción de una amenaza deliberadamente sostenida.

El discurso ha venido acompañado de hechos concretos en el plano militar. Estados Unidos ha desplegado una demostración de fuerza en la región que incluye unos 15 mil soldados, más de una docena de buques de guerra y operaciones navales constantes en el Caribe. A ello se suman al menos 12 ataques contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, una narrativa que la Casa Blanca utiliza como justificación formal.

En el frente económico, la presión se ha endurecido de forma notable. La reciente confiscación de un petrolero con crudo venezolano frente a sus costas y el anuncio de un “bloqueo total y completo” a tanqueros sancionados profundizan el cerco sobre la principal fuente de ingresos del país sudamericano, enviando una señal clara de asfixia financiera al gobierno de Nicolás Maduro.

Aunque la administración Trump presenta estas acciones como parte de un combate al tráfico de drogas y migrantes, dentro de su propio entorno se reconoce un objetivo político mayor. Voces cercanas a la Casa Blanca han señalado que la estrategia busca forzar la salida de Maduro, una meta que explica la intensidad de la ofensiva retórica y militar sostenida durante meses.

El propio Trump ha detallado públicamente las opciones que su equipo analiza, desde ataques aéreos contra instalaciones estratégicas hasta acciones más directas contra el liderazgo venezolano. Sin embargo, el énfasis reiterado en la vía terrestre ha llamado la atención, al describirla como “más fácil” y al asegurar que Estados Unidos conoce rutas, estructuras y movimientos dentro del país.

Las advertencias han seguido un patrón de escalamiento verbal. Desde promesas de actuar “cuando lleguen por tierra” hasta afirmaciones de que esas operaciones “ya van a empezar”, el presidente ha pasado del futuro condicional al presente en sus declaraciones, alimentando la incertidumbre sobre si se trata de una estrategia de disuasión o de un plan en fase avanzada.

La presión alcanzó un nuevo nivel cuando Trump vinculó el bloqueo naval con exigencias directas sobre activos venezolanos, al sugerir que el país debería ceder petróleo, tierras y bienes a Estados Unidos. Ese mensaje, difundido en redes sociales, reforzó la percepción de un conflicto que trasciende la seguridad regional y se adentra en un pulso geopolítico y económico de alto riesgo.

En conjunto, la combinación de amenazas militares, despliegue de fuerzas y sanciones económicas ha colocado a Venezuela en estado de alerta permanente. Caracas observa con atención cada movimiento y cada declaración, consciente de que la reiteración del “pronto” podría dejar de ser retórica y convertirse, en cualquier momento, en una acción concreta.

