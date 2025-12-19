Donald Trump no descarta una guerra contra Venezuela

La relación entre Estados Unidos y Venezuela entró en una fase de mayor confrontación tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que mantiene abierta la posibilidad de una guerra con el país sudamericano. La afirmación, realizada en una entrevista con NBC News, reaviva un conflicto que combina presión económica, despliegue militar y un discurso cada vez más beligerante desde Washington.

El mensaje de Trump se produce en el contexto de un endurecimiento de las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente en el sector energético. El mandatario estadounidense confirmó que su administración continuará con la incautación de petroleros sancionados que operen cerca de aguas venezolanas, una estrategia orientada a asfixiar la principal fuente de ingresos del país miembro de la OPEP.

La advertencia fue explícita y directa. Trump sostuvo que los buques que ignoren las restricciones enfrentarán consecuencias inmediatas, al recordar que Estados Unidos ya se incautó de un tanquero sancionado frente a las costas venezolanas la semana pasada. El mensaje busca disuadir a operadores y gobiernos que mantengan vínculos comerciales con Caracas pese a las sanciones.

Estas declaraciones se suman a la orden emitida el martes por el propio Trump para imponer un “bloqueo” a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. La medida representa uno de los pasos más agresivos de Washington en su campaña de presión, al apuntar directamente al corazón económico del régimen de Maduro.

Desde Caracas, la respuesta no se hizo esperar. El gobierno venezolano rechazó la decisión estadounidense y calificó la amenaza como “grotesca”, al tiempo que reiteró que las acciones de Washington buscan forzar un cambio de régimen y apropiarse de los vastos recursos petroleros del país, que posee las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial.

El clima de confrontación no se limita al terreno diplomático. La ofensiva de Trump ha incluido un aumento de la presencia militar estadounidense en la región y una serie de ataques contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe, en las inmediaciones de Venezuela, hechos que han dejado decenas de víctimas fatales y han elevado el riesgo de una escalada mayor.

En ese contexto, el presidente estadounidense incluso ha señalado que podrían iniciarse ataques terrestres contra Venezuela, aunque sin ofrecer un calendario ni detalles operativos. En la entrevista, Trump evitó precisar si la destitución de Maduro es su objetivo final, pero dejó entrever que el líder venezolano conoce con claridad las intenciones de Washington.

Hasta el momento de esta publicación, la Casa Blanca no había emitido una postura adicional sobre las declaraciones del mandatario. La falta de precisiones oficiales añade incertidumbre a un escenario ya tenso, en el que la retórica presidencial, las sanciones económicas y la acción militar se combinan con consecuencias impredecibles para la región.

