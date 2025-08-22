Donald Trump enfrenta revés por Alligator Alcatraz, jueza ordena cierre

Una jueza federal en Miami emitirá un revés contra Donald Trump al ordenar el cierre del Centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, luego de determinar que su construcción y operación generaban daños ambientales irreparables.

La magistrada Kathleen Williams dictaminará que el Centro de detención debe ser desmantelado en un plazo máximo de 60 días, prohibiendo el ingreso de nuevos detenidos durante ese periodo. La decisión amplía una medida temporal previamente emitida, que suspendía cualquier intento de expansión del campamento.

En su fallo de 82 páginas, la jueza destacará que la instalación de Alligator Alcatraz violó principios de protección ambiental que Florida y Estados Unidos se habían comprometido a respetar durante décadas. “Esta orden no hace más que hacer cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, señalará Williams.

El dictamen especificará que ninguna obra adicional podrá realizarse en el lugar y que la población actual de aproximadamente 700 personas no podrá incrementarse. Al concluir el plazo de 60 días, todo el material de construcción, cercas, generadores y demás instalaciones deberá ser retirado.

El Centro de detención, que llegó a albergar hasta 1.400 inmigrantes en carpas temporales, será defendido inicialmente por Donald Trump, quien lo presentará como modelo para futuros centros de detención. El expresidente describirá el lugar como destinado a “algunas de las personas más violentas del planeta”, a pesar de que cientos de retenidos no contaban con antecedentes ni procesos judiciales abiertos.

Durante las audiencias, testigos reportarán condiciones precarias dentro de Alligator Alcatraz, incluyendo hacinamiento, fallas en el suministro eléctrico, presencia de insectos y problemas sanitarios en baños y cocinas, lo que reforzará la decisión de la magistrada.

La jueza Williams recordará que en la década de 1960 se rechazó un proyecto de aeropuerto turístico en el mismo terreno por el daño ambiental que ocasionaría a los Everglades, enfatizando que lo inviable hace más de 50 años no puede considerarse adecuado ahora para un Centro de detención.