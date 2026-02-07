Donald Trump se niega a pedir disculpas tras difundir video racista contra los Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que no ofrecerá disculpas tras la polémica generada por la difusión de un video con contenido racista en su cuenta de Truth Social. En la grabación, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama fueron representados mediante imágenes de simios, lo que desató una ola de críticas a nivel internacional y dentro del propio Partido Republicano.

A bordo del Air Force One, durante un viaje rumbo a Florida, el mandatario fue cuestionado sobre si pediría perdón por la publicación, a lo cual respondió de manera tajante: “no, no cometí ningún error”. Donald Trump justificó su postura señalando que no vio el material audiovisual de forma completa y que simplemente dio instrucciones a su equipo para que lo publicaran, bajo la premisa de que trataba sobre un supuesto fraude electoral.

El video, que utilizaba la canción “The Lion Sleeps Tonight”, mostraba al matrimonio Obama en una selva al final de un corte que insistía en teorías de conspiración sobre Dominion Voting Systems y las elecciones de 2020. A pesar de que la publicación fue eliminada de la plataforma tras el escándalo, el presidente aseguró que no despedirá a los responsables de su creación o difusión, minimizando el impacto del mensaje discriminatorio.

Lee más: Trump borra video racista contra Michelle y Barack Obama

Lee más: Casa Blanca califica de “indignación fingida” críticas a Trump

Lee más: Senador Tim Scott condena video racista difundido por el presidente

Antecedentes y reacciones al discurso de Donald Trump

Este incidente ocurre en un contexto de alta tensión política en Estados Unidos. No es la primera vez que el magnate utiliza sus redes sociales para atacar a figuras del Partido Demócrata, sin embargo, la crudeza de las imágenes representadas mediante Inteligencia Artificial ha cruzado líneas que incluso sus aliados consideran peligrosas. El senador Tim Scott, una de las figuras afroamericanas más relevantes del bloque republicano, calificó el video como “lo más racista” que ha visto salir de la Casa Blanca.

Por su parte, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, intentó defender la publicación inicialmente describiéndola como un “video viral de internet” donde se comparaba a los políticos con personajes de películas animadas. No obstante, el historial de Donald Trump con declaraciones polémicas y su negativa sistemática a retractarse mantienen a la administración bajo el escrutinio de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional.

La negativa a disculparse refuerza la narrativa de confrontación que ha caracterizado el mandato de Donald Trump, quien sigue sosteniendo dudas sobre la legitimidad del sistema electoral estadounidense, a pesar de que múltiples tribunales han desestimado las acusaciones contra empresas como Dominion. La retórica utilizada en este caso particular ha encendido nuevamente el debate sobre el racismo estructural y la responsabilidad de los líderes mundiales en el uso de plataformas digitales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/