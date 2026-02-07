Donald Trump desata ola de críticas por falso video racista de los Obama

Una nueva tormenta política envuelve al mandatario Donald Trump tras la difusión de un clip en su plataforma Truth Social. En las imágenes, el expresidente Barack Obama y Michelle Obama aparecen representados con cuerpos de simios, lo que ha provocado condenas inmediatas.

El ataque hacia el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos fue calificado por exasesores como una “mancha en la historia”. Ben Rhodes, aliado cercano de Barack Obama, señaló que el legado de la pareja presidencial perdurará por encima de los ataques racistas. Mientras tanto, la Casa Blanca intentó suavizar el impacto a través de comunicados enviados a agencias como la AFP, insistiendo en que se trataba de una parodia mal ejecutada.

La publicación en la red de Donald Trump incluía también desinformación sobre el sistema Dominion Voting Systems. Los rostros de los Obama, quienes no tienen relación con las quejas electorales, fueron editados sobre figuras de simios durante un segundo del metraje. Este tipo de contenido ha reavivado el debate sobre el discurso de odio en las cuentas oficiales de la administración.

El senador Tim Scott, el único representante afroamericano republicano en la cámara alta, criticó duramente que este material fuera difundido por la Casa Blanca. Scott fue tajante al señalar la gravedad de comparar a figuras públicas con simios, especialmente tratándose de ciudadanos de color. La defensa de Donald Trump se ha centrado en culpar a un subordinado por el manejo de las redes sociales.

A pesar de que el video fue eliminado, las capturas de pantalla circulan en internet, manteniendo viva la polémica. La portavoz del gobierno sugirió que los medios deberían enfocarse en temas que importen al público, minimizando la carga racista del contenido. No obstante, las agencias Reuters y AFP confirmaron que la indignación es bipartidista y generalizada.

Este incidente ocurre tras el apoyo de los Obama a la oposición demócrata en los últimos comicios. La relación entre Barack Obama y el actual presidente se mantiene en su punto más bajo, exacerbada por publicaciones en Truth Social. La opinión pública aguarda una disculpa formal que aún no emana de la oficina presidencial.

