Donald Trump y Vladímir Putin se reunirán en Alaska

Donald Trump sostendrá un encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, con el objetivo de discutir una posible solución al conflicto en Ucrania. La cita, anunciada por el mandatario de Estados Unidos en su red social Truth y confirmada por el Kremlin, representará la primera reunión entre líderes de EU y Rusia desde 2021.

Será la primera visita de Vladímir Putin a territorio estadounidense desde 2015, cuando asistió a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y sostuvo un encuentro con el entonces presidente Barack Obama. La cumbre cobra especial relevancia por las tensiones actuales entre ambas potencias y el impacto que podría tener en la geopolítica global.

De acuerdo con lo adelantado por Donald Trump, el diálogo podría incluir un acuerdo de paz que contemple el intercambio de territorios, aunque sin precisar cuáles. Analistas internacionales señalan que la propuesta podría implicar devolver zonas ocupadas en Zaporiya y Jersón a Ucrania, a cambio de que Donetsk y Luhansk permanezcan bajo control parcial ruso, manteniendo Crimea en manos de Moscú.

El anuncio se produjo el mismo día en que venció el plazo impuesto por Donald Trump a Rusia para dar pasos hacia un alto el fuego, bajo la amenaza de imponer nuevas sanciones y aranceles. La confirmación de la cumbre ha pospuesto, por ahora, la aplicación de estas medidas económicas.

Desde Kiev, la propuesta ha generado rechazo, ya que gran parte de la población ucraniana rechaza ceder territorio, aunque existe un respaldo considerable a cualquier vía que lleve a la paz. El Kremlin, por su parte, ha reiterado que Ucrania no debe integrarse a la OTAN y que los países de Occidente deben limitar el envío de armamento al gobierno de Kiev.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participará en el encuentro en Alaska. La eventual presencia del mandatario ucraniano podría influir en las negociaciones y en la percepción internacional del proceso.