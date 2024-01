Dónalo con Amor recolecta ropa y cobijas para los más necesitados

La Paz. – Dónalo con Amor es una fundación sin fines de lucro que inició aproximadamente en diciembre del 2023, con la participación de una pareja de casados que con mucha fe y esfuerzo recolectan ropa, cobijas y zapatos para los más necesitados en esta época de invierno. De ser posible, aceptan una remuneración simbólica a cambio de las prendas para poder seguir con la operación altruista, sobre todo para poder arreglar en el vehículo con el que recogen y donan ropa, así lo explicó Gabriela Adriana Vila del Real.

“Las personas que necesiten venir les digo, si no tienen para pagar la cooperación, pueden venir y escoger lo que necesiten. Una vez una señora me pidió ayuda, venía una mamá soltera con tres niños, vinieron y escogieron todo lo que necesitaron, la señora que los trajo me dio una cooperación, pero realmente mi interés era que ellos tuvieran ropa y algo para cubrirse. A veces nos donan cobijas, a veces nos donan sábanas, a veces nos donan cosas que también necesitan, los suéteres ahorita por el frío también lo necesitan mucho”.